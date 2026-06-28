Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX kendisine özel doğal gaz boru hattı kuracak: Starpipe

    SpaceX, Starship'in yakıt tedarikini ciddi ölçüde kolaylaştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Starbase için planlanan yeni altyapı projesiyle şirketin kendi doğal gaz boru hattı olacak.

    SpaceX kendisine özel doğal gaz boru hattı kuracak: Starpipe Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Starship roket programının yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla Teksas'ta “Starpipe” adında kendi doğal gaz boru hattını inşa etmeye hazırlandığı bildirildi. Öte yandan planlanan doğal gaz hattı, Starbase çevresindeki hassas sulak alanlar üzerindeki olası etkileri nedeniyle çevresel kaygıları da yeniden gündeme taşımış durumda.

    Sıvı metana dönüştürülecek

    Reuters ve Rio Grande Valley Business Journal'ın ulaştığı resmi başvuru belgelerine göre şirket, Brownsville Limanı'ndan Starbase tesisine uzanacak yaklaşık 12,9 kilometre uzunluğunda bir boru hattı kurmayı planlıyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre inşaat çalışmalarının gelecek ay başlaması, hattın ise 26 Ocak'a kadar tamamlanarak faaliyete alınması hedefleniyor. Planlanan boru hattı, doğal gazı doğrudan Starbase'e taşıyacak. Burada işlenecek gaz, Starship roketlerinde kullanılan sıvılaştırılmış metana dönüştürülecek.

     Şirket, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yılda 25 Starship fırlatmasına kadar izin almış durumda. Buna karşın SpaceX, Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşundan bu yana Starship'i toplam 12 kez fırlattı.

    Her bir Starship fırlatmasının yaklaşık 2,38 milyon litre sıvı metan tükettiği belirtiliyor. Yakıt bugüne kadar yüzlerce tanker kamyonuyla Starbase'e taşınıyordu. Yeni boru hattının devreye girmesiyle bu lojistik sürecinin önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 23 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 1 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    go kart motoru toyota hiace toyota yaris 1.33 cool otomatik yorumlar cloudstream eklenti citroen c5 aircross paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum