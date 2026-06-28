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Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starship roket programının yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla Teksas'ta “Starpipe” adında kendi doğal gaz boru hattını inşa etmeye hazırlandığı bildirildi. Öte yandan planlanan doğal gaz hattı, Starbase çevresindeki hassas sulak alanlar üzerindeki olası etkileri nedeniyle çevresel kaygıları da yeniden gündeme taşımış durumda.

Sıvı metana dönüştürülecek

Reuters ve Rio Grande Valley Business Journal'ın ulaştığı resmi başvuru belgelerine göre şirket, Brownsville Limanı'ndan Starbase tesisine uzanacak yaklaşık 12,9 kilometre uzunluğunda bir boru hattı kurmayı planlıyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre inşaat çalışmalarının gelecek ay başlaması, hattın ise 26 Ocak'a kadar tamamlanarak faaliyete alınması hedefleniyor. Planlanan boru hattı, doğal gazı doğrudan Starbase'e taşıyacak. Burada işlenecek gaz, Starship roketlerinde kullanılan sıvılaştırılmış metana dönüştürülecek.

Şirket, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yılda 25 Starship fırlatmasına kadar izin almış durumda. Buna karşın SpaceX, Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşundan bu yana Starship'i toplam 12 kez fırlattı.

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Her bir Starship fırlatmasının yaklaşık 2,38 milyon litre sıvı metan tükettiği belirtiliyor. Yakıt bugüne kadar yüzlerce tanker kamyonuyla Starbase'e taşınıyordu. Yeni boru hattının devreye girmesiyle bu lojistik sürecinin önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.

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SpaceX kendisine özel doğal gaz boru hattı kuracak: Starpipe

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