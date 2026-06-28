SpaceX kendisine özel doğal gaz boru hattı kuracak: Starpipe

Sıvı metana dönüştürülecek
Reuters ve Rio Grande Valley Business Journal'ın ulaştığı resmi başvuru belgelerine göre şirket, Brownsville Limanı'ndan Starbase tesisine uzanacak yaklaşık 12,9 kilometre uzunluğunda bir boru hattı kurmayı planlıyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre inşaat çalışmalarının gelecek ay başlaması, hattın ise 26 Ocak'a kadar tamamlanarak faaliyete alınması hedefleniyor. Planlanan boru hattı, doğal gazı doğrudan Starbase'e taşıyacak. Burada işlenecek gaz, Starship roketlerinde kullanılan sıvılaştırılmış metana dönüştürülecek.
Şirket, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yılda 25 Starship fırlatmasına kadar izin almış durumda. Buna karşın SpaceX, Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşundan bu yana Starship'i toplam 12 kez fırlattı.
Her bir Starship fırlatmasının yaklaşık 2,38 milyon litre sıvı metan tükettiği belirtiliyor. Yakıt bugüne kadar yüzlerce tanker kamyonuyla Starbase'e taşınıyordu. Yeni boru hattının devreye girmesiyle bu lojistik sürecinin önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş