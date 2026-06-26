SpaceX, mobil operatör olmaya hazırlanıyor: T-Mobile’ı alabilir!

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i ABD'de çok daha büyük bir pazara taşımaya hazırlanıyor. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre şirket, ABD'deki bireysel kullanıcılara doğrudan mobil hat ve abonelik satmayı değerlendiriyor. Bu adımın hayata geçirilmesi halinde SpaceX, Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi ülkenin en büyük mobil operatörleriyle doğrudan rekabete girecek. Hatta olası bir satın alım da gündemde.

Konuya yakın kaynaklara göre SpaceX Başkanı ve COO'su Gwynne Shotwell, şirketin halka arz sürecindeki yatırımcı görüşmelerinde Starlink markası altında perakende mobil hizmet sunma planlarından bahsetti. Şirketin uzun vadede kendi karasal mobil şebekesini kurma ihtimalini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Yeni gelir kapısı olabilir

Bugüne kadar SpaceX, ABD'de doğrudan mobil operatör olarak faaliyet göstermedi. Bunun yerine T-Mobile gibi telekom şirketleriyle iş birliği yaparak Starlink Mobile (eski adıyla Direct to Cell) uydularını, özellikle kırsal bölgelerde mevcut mobil kapsama alanını desteklemek amacıyla kullandırıyordu.

SpaceX'in bireysel mobil abonelik modeline geçmesi, şirketin bugüne kadarki en önemli ticari genişleme adımlarından biri olarak görülüyor. 150'den fazla ülkede hizmet veren Starlink, halihazırda yüksek hızlı uydu interneti sunuyor. Mart ayı itibarıyla hizmetin dünya genelinde 10,3 milyon müşteriye ulaştığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Doğrudan mobil hizmet sunulması, SpaceX'in yalnızca uydu internet pazarına bağlı kalmadan çok daha büyük bir gelir alanına erişmesini sağlayabilir. Böylece şirket, son kullanıcıya ulaşmak için telekom operatörlerine olan bağımlılığını da azaltabilir.

SpaceX'ten 6,3 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması 2 gün önce eklendi

Şirketin halka arz belgelerinde yer alan ifadeler, ilk aşamada Starlink Mobile'ın karasal mobil ağların ulaşamadığı uzak bölgelerde en büyük etkiyi oluşturmasının beklendiğini gösteriyor. Ancak uzun vadeli hedef bununla sınırlı değil. Belgelerde, uydu filosunun büyümesi ve performansın artmasıyla birlikte Starlink'in kırsal, banliyö ve şehir merkezleri dahil her bölgede tercih edilen bağlantı hizmeti olmayı amaçladığı ifade ediliyor.

17 milyar dolarlık satın alma dikkat çekmişti

SpaceX'in mobil pazara gireceğine yönelik beklentiler yeni değil. Şirket, geçen yıl EchoStar'ın kablosuz frekans lisanslarını 17 milyar dolar karşılığında satın almış, birçok analist bu hamleyi gelecekteki mobil operatör planlarının altyapısı olarak değerlendirmişti.

Bununla birlikte SpaceX'in mobil operatör kurmasının önünde önemli teknik ve finansal engeller bulunuyor. New Street Research verilerine göre ABD'nin üç büyük mobil operatörü toplam yaklaşık 1.020 MHz spektrum kaynağına sahipken, SpaceX'in elindeki spektrum yalnızca 65 MHz seviyesinde bulunuyor.

T-Mobile satın alınabilir mi?

Forbes'in aktardığına göre TD Cowen analisti Gregory Williams, SpaceX'in kendi mobil ağını kurmak yerine doğrudan bir operatör satın almasının da olası senaryolar arasında yer aldığını düşünüyor. Williams'a göre mevcut Starlink ortaklığı nedeniyle T-Mobile, böyle bir satın alma için en mantıklı aday konumunda. Analist, alternatif olarak AT&T'nin de değerlendirilebileceğini öne sürüyor.

Williams ayrıca SpaceX'in yeni hisse satışlarıyla böyle büyük bir satın almayı finanse edebileceğini ve bunun mevcut hissedarların payını ciddi şekilde etkilemeden yapılabileceğini savunuyor. Analiste göre Comcast veya Charter Communications gibi kablo şirketleri de olası hedefler arasında bulunabilir.

Şirketin finansal verileri de Starlink'in SpaceX için taşıdığı önemi ortaya koyuyor. İlk çeyrek itibarıyla Starlink, şirket gelirlerinin yüzde 69'unu oluşturdu. Aynı dönemde uzay faaliyetleri 619 milyon dolar, yapay zeka birimi ise 2,5 milyar dolar zarar açıkladı. SpaceX, halka arz belgelerinde Starlink Mobile'ın toplam adreslenebilir pazar büyüklüğünü 740 milyar dolar olarak hesaplıyor.

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