SpaceX, operatörlere meydan okuyor: Karasal mobil ağ kuracak!

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SpaceX, ABD'deki mobil iletişim pazarına doğrudan girmeye hazırlanıyor. Şirket, ilk halka açık finansal sonuç toplantısında Starlink Mobile hizmetini yalnızca uydu destekli kapsama çözümü olmaktan çıkarıp karasal mobil altyapıyla desteklenen tam kapsamlı mobil operatöre dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Starlink operatör oluyor

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve CEO Elon Musk, şirketin hedefinin T-Mobile, AT&T ve Verizon'dan önemli sayıda abone kazanmak olduğunu söyledi. Shotwell, EchoStar'dan satın alınan frekansların karasal kullanım haklarını da içerdiğini belirterek bu spektrumun üzerine gerçek bir mobil şebeke kurulacağını ifade etti. Böylece Starlink uydularının sağladığı kapasiteye ek olarak, mobil hizmet için gerekli donanım ve altyapı da devreye alınacak.

SpaceX'in bugün sunduğu Starlink Mobile hizmeti, T-Mobile gibi operatörlerle iş birliği içinde hücresel kapsamanın olmadığı bölgelerde temel mesajlaşma ve sınırlı veri bağlantısı sağlıyor. Ancak şirket, gelecek yıl fırlatılacak yeni nesil Starlink Mobile (V2) uyduları ve EchoStar'dan elde edilen ek bant genişliği sayesinde hizmetin mevcut halinden yaklaşık 100 kat daha güçlü olacağını öne sürüyor.

Starlink antenleri kullanılacak

SpaceX'in önündeki en büyük engellerden biri ise frekans kapasitesi. Şirketin EchoStar'dan aldığı 65 MHz spektrum, ABD'nin üç büyük mobil operatörünün sahip olduğu frekans varlığıyla karşılaştırıldığında oldukça sınırlı kalıyor. Bu nedenle SpaceX, klasik baz istasyonu modelinden farklı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyor.

Shotwell, mevcut Starlink geniş bant antenlerinin bulunduğu noktalara küçük hücresel baz istasyonları yerleştirebileceklerini söyledi. Elon Musk da bu sistemi detaylandırarak, pahalı ve büyük baz istasyonları yerine çok sayıda düşük güçlü istasyonun ülke geneline yayılmasının daha verimli olacağını belirtti.

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Musk'a göre evlerin ve iş yerlerinin çatılarında bulunan Starlink antenleri zaten açık görüş açısına sahip. Bu antenlere eklenecek mobil iletişim donanımı sayesinde telefonlara doğrudan bağlantı sağlanabilecek. Şirket, bu yöntemin mevcut mobil operatörlerden daha yüksek bant genişliği ve daha iyi bağlantı kalitesi sunabileceğine inanıyor.

600 milyar dolarlık pazar var

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Shotwell, ABD mobil iletişim pazarının yıllık yaklaşık 600 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirterek SpaceX'in bu pazardan önemli bir pay almayı hedeflediğini söyledi. Shotwell, hizmet kalitesinin rakiplerden daha iyi olacağına inandıklarını ve bu nedenle çok sayıda müşteriyi kendi taraflarına çekebileceklerini ifade etti.

Öte yandan SpaceX, 2026'nın ikinci çeyreğinde 7,8 milyar dolar gelir elde ederek 6,93 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Bu gelirin 4,3 milyar doları Starlink, 2,6 milyar doları ise SpaceXAI faaliyetlerinden geldi. Buna karşın şirket, çeyreği 541 milyon dolar net zararla kapattı. Bu rakam da yine analistlerin öngördüğünden oldukça düşük seviyede.

Musk ayrıca SpaceX'in yıllık gelirinin 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağını öngördüklerini açıkladı. Daha önce bu hedef için 2031 işaret edilmişti. Şirketin bu yılın aralık ayında 100 milyar doların üzerinde yıllık yinelenen gelir (ARR) seviyesine ulaşmasının beklendiği de paylaşıldı.

Toplantının sonunda Musk, 2027 itibarıyla günde bir Starship fırlatması gerçekleştirmeyi, 2028 yılında ise Ay'a insan indirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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