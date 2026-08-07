SpaceX roketinin Ay'da açtığı krater görüntülendi

Çarpışmanın öncesi ve sonra görüntülendi
Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün (KARI) işlettiği Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri), çarpışmadan yaklaşık 30 dakika önce gözlemlere başladı. Yörüngesinde yapılan düzenlemeler sayesinde uzay aracı çarpışma bölgesinin üzerinden birden fazla kez geçti ve toplam sekiz ayrı görüntüleme oturumu gerçekleştirdi.
Falcon 9 neden Ay'a çarptı?
Falcon 9'un ilk kademesi ise her zamanki gibi Dünya'ya dönerek yeniden kullanılmak üzere kurtarıldı. Hatta bu ilk kademe halen kullanılıyor. Ancak üst kademe, yükünü uzak bir yörüngeye ulaştırabilmek için yakıtının neredeyse tamamını tükettiği için Dünya atmosferine kontrollü şekilde yönlendirilemedi. Yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaki roket gövdesi uzun süre Dünya yörüngesinde kaldıktan sonra Güneş kaynaklı etkiler ve kütle çekim kuvvetlerinin etkisiyle Ay'a çarpacak bir rotaya girdi.
KARI'nin verdiği bilgiye göre çarpışma 5 Ağustos saat 09.35’te (TSİ) gerçekleşti ve daha önce yapılan hesaplamalarla büyük ölçüde örtüştü.
Bilim insanları, roket gövdesinin Ay yüzeyine yaklaşık 8.690 km/saat hızla çarptığını ve 27 metreye kadar genişliğinde bir krater oluşturmuş olabileceğini öngörüyordu. Danuri'nin yeni görüntüleri ve ilerleyen dönemde diğer Ay görevlerinden gelecek gözlemler, bu hesaplamaların doğruluğunu test etmeye yardımcı olacak.
Bu arada 2022 yılında Çin'in Long March 3C roketinin üçüncü kademesi de Ay yüzeyine çarpmıştı. Daha önce ise NASA'nın Saturn V roketlerinin üçüncü kademeleri, Apollo görevleri sırasında çeşitli çarpışmalarla Ay yüzeyinde kraterler oluşturmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: