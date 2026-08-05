SpaceX roketinin parçası Ay'a çarptı: Çarpışmanın izi sürülüyor

Çarpışmanın, Türkiye saatiyle yaklaşık 09.35 sularında Ay'ın Dünya'dan görülebilen aydınlık tarafındaki Einstein Krateri yakınlarında gerçekleştiği değerlendiriliyor. Yaklaşık 4.000 kilogram ağırlığındaki Falcon 9 üst kademesinin, saatte yaklaşık 8.700 kilometre hızla Ay yüzeyine çarptığı belirtiliyor.
Ay yörüngesindeki araçlar olayı canlı kaydedemedi
BBC’nin haberine göre çarpışma anı doğrudan görüntülenemedi. Zira olay sırasında Ay yörüngesindeki uzay araçlarının hiçbiri uygun konumda değildi. Bilim insanları şimdi çarpışma öncesi ve sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırarak oluşan yeni krateri tespit etmeye çalışacak.
Öte yandan Amerika kıtasındaki büyük yer teleskopları da çarpışmanın oluşturduğu kısa süreli ışık parlaması ile yüzeye yayılan toz bulutunu kaydetmeye çalıştı. Uzmanlar, bu verilerin işlenmesinin birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebileceğini ifade ediyor.
Çarpan parça Ocak 2025 fırlatılmıştı
Söz konusu üst kademe, Dünya çevresindeki geniş eliptik yörüngesinde ilerlerken zamanla Ay'ın kütle çekim etkisine girdi ve rotası değişerek Ay ile çarpışacak bir yörüngeye oturdu. Roket parçasının uzunluğu yaklaşık 14 metre olarak belirtiliyor.
İlginç şekilde, bu görevin ilk kademe güçlendiricisi kullanılmaya devam ediyor. Aynı Falcon 9 güçlendiricisinin 10 Ağustos'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 29 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşımak üzere 18'inci uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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