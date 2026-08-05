SpaceX roketinin parçası Ay'a çarptı: Çarpışmanın izi sürülüyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin uzayda kalan üst kademesi bugün sabah saatlerinde Ay yüzeyine çarptı. Bilim insanlarına göre olay, Ay'ın jeolojisini incelemek ve uzaydaki cisimlerin takibini geliştirmek açısından önemli bir araştırma fırsatı sunuyor. NASA ise çarpışmanın Dünya için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.

Çarpışmanın, Türkiye saatiyle yaklaşık 09.35 sularında Ay'ın Dünya'dan görülebilen aydınlık tarafındaki Einstein Krateri yakınlarında gerçekleştiği değerlendiriliyor. Yaklaşık 4.000 kilogram ağırlığındaki Falcon 9 üst kademesinin, saatte yaklaşık 8.700 kilometre hızla Ay yüzeyine çarptığı belirtiliyor.

Ay yörüngesindeki araçlar olayı canlı kaydedemedi

BBC’nin haberine göre çarpışma anı doğrudan görüntülenemedi. Zira olay sırasında Ay yörüngesindeki uzay araçlarının hiçbiri uygun konumda değildi. Bilim insanları şimdi çarpışma öncesi ve sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırarak oluşan yeni krateri tespit etmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör Bu süreçte NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) görevi önümüzdeki günlerde çarpışma bölgesini görüntüleyecek. Çarpışmadan kısa süre önce bölgenin üzerinden geçen Güney Kore'nin Danuri yörünge aracı ise elde ettiği olası verileri analizlerin tamamlanmasının ardından paylaşacak.

Öte yandan Amerika kıtasındaki büyük yer teleskopları da çarpışmanın oluşturduğu kısa süreli ışık parlaması ile yüzeye yayılan toz bulutunu kaydetmeye çalıştı. Uzmanlar, bu verilerin işlenmesinin birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebileceğini ifade ediyor.

Çarpan parça Ocak 2025 fırlatılmıştı

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Ay'a çarpan cisim, Ocak 2025'te iki robotik Ay aracını uzaya taşıyan Falcon 9 görevinin üst kademe roketiydi. Falcon 9 roketlerinin ilk kademesi yeniden kullanılmak üzere Dünya'ya dönse de üst kademe uzayda bırakılıyor.

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Söz konusu üst kademe, Dünya çevresindeki geniş eliptik yörüngesinde ilerlerken zamanla Ay'ın kütle çekim etkisine girdi ve rotası değişerek Ay ile çarpışacak bir yörüngeye oturdu. Roket parçasının uzunluğu yaklaşık 14 metre olarak belirtiliyor.

İlginç şekilde, bu görevin ilk kademe güçlendiricisi kullanılmaya devam ediyor. Aynı Falcon 9 güçlendiricisinin 10 Ağustos'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 29 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşımak üzere 18'inci uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

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