Starlink Mobile büyüyor: SpaceX, 80 bin baz istasyonu için görüşüyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX, uydu tabanlı internet hizmeti Starlink'in ardından mobil iletişim pazarına da girmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yılın başlarında mobil ağ hizmeti sunma niyetini doğrulamasının ardından, ABD'deki hücresel altyapısını genişletmeye yönelik yeni adımlar attığı bildirildi.

SpaceX, Crown Castle ile görüşüyor

Bloomberg'in haberine göre SpaceX, ABD genelinde en az 80 bin baz istasyonu noktasına erişim sağlamak amacıyla büyük ağ altyapısı şirketleriyle görüşüyor. Görüşmelerde adı geçen şirketlerden biri de ülkedeki en büyük baz istasyonu noktası sahiplerinden Crown Castle.

Crown Castle CEO'su Chris Hillabrant, şirketin kazanç toplantısında SpaceX, Amazon ve diğer uydu tabanlı hizmet sağlayıcılarla olası kiralama görüşmelerine ilişkin soruya, tüm taraflarla görüşüldüğünün varsayılabileceğini belirterek yanıt verdi. Ancak görüşmelerin kapsamı ve olası anlaşmaların ne zaman sonuçlanacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Starlink Mobile, geleneksel operatörlerle rekabet edebilir

Böyle bir anlaşma, Starlink Mobile'ın ABD'de daha kapsamlı bir mobil hizmet sunabilmesi için önemli bir altyapı sağlayabilir. SpaceX'in kısa süre önce spektrum satın alması da şirketin mobil iletişim kapasitesini geliştirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu spektrumun, özellikle bina içindeki kapsama alanını iyileştirmeye katkıda bulunması bekleniyor.

Wireless Infrastructure Association verilerine göre ABD'de geçen yıl faaliyette olan, özel olarak baz istasyonu kurulumu için inşa edilmiş kulelerin sayısı 158 bin 500 civarındaydı. SpaceX'in erişmek istediği 80 bin saha, bu toplamın yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

ABD'deki başlıca baz istasyonu altyapısı sağlayıcıları arasında Crown Castle, American Tower ve Vertical Bridge yer alıyor. Crown Castle'ın ülkede yaklaşık 40 bin baz istasyonu kulesi, American Tower'ın yaklaşık 42 bin sahası bulunuyor. Vertical Bridge ise yaklaşık 18 bin sahaya sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse T-Mobile'ın yaklaşık bir yıl önce ABD genelinde 82 bin 715 baz istasyonuna sahip olduğunu bildirdiği aktarılmıştı. Bununla birlikte bu sayının daha küçük hücresel erişim noktalarını kapsayıp kapsamadığı net değil. Dolayısıyla iki şirketin hedef ve altyapı rakamlarını doğrudan karşılaştırırken bu ayrıntıyı göz önünde bulundurmak gerekiyor.

SpaceX'in planları hayata geçerse Starlink Mobile, ABD'nin önde gelen operatörleri AT&T, T-Mobile ve Verizon karşısında daha güçlü bir alternatif haline gelebilir. Şirketin mevcut uydu altyapısını karasal baz istasyonlarıyla nasıl birleştireceği ve hizmeti hangi fiyatlarla sunacağı ise rekabetin geleceğini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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