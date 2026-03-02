Giriş
    SpaceX, Starlink Mobile V2 uyduları ile uzaydan 5G hızı sunacak

    SpaceX, uydu ağını mobil dünya için güçlendiriyor. Şirket,  Starlink Mobile’ın V2 uydular sayesinde uzaydan 5G hızları ve 100 kat daha yüksek veri yoğunluğu sunacağını açıkladı.

    SpaceX, Starlink Mobile V2 uyduları ile uzaydan 5G hızı sunacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, uydu tabanlı mobil internet hizmeti Starlink Mobile için önemli bir güncellemenin hazırlığında olduğunu duyurdu. Şirket, yeni nesil V2 uydularıyla hizmetin mevcut V1 uydularına kıyasla 100 kat daha yüksek veri yoğunluğu ve 5G hızları sunacağını açıkladı. Öte yandan SpaceX’in Starlink Direct to Cell hizmetini Starlink Mobile olarak yeniden adlandırdığını belirtelim.

    Yeni nesil uydular fark yaratacak

    SpaceX’in üzerinde çalıştığı V2 uyduları, özelleştirilmiş SpaceX tasarımı silikon çipler ve ileri seviye faz dizili antenler ile donatılıyor. Şirket yetkilileri bu yeni uyduların önceki nesillere göre yaklaşık 20 kat daha fazla trafik yönetebileceğini belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar, video akışı, internet tarayıcısı kullanımı, yüksek hızlı uygulamalar ve sesli aramalar gibi hizmetleri kara bazlı ağ deneyimiyle neredeyse eşdeğer şekilde kullanabilecek.

    İkinci nesil Starlink uyduları daha yüksek iletişim kapasitesi desteği, daha düşük sinyal gecikmesi ve daha gelişmiş uydu konfigürasyonlarının benimsenmesi dahil olmak üzere, önceki nesillere göre önemli teknolojik avantajlar sunuyor. Ayrıca, Ku, Ka, V, E ve W dahil olmak üzere birden fazla frekans bandında hizmet verebiliyorlar.

    SpaceX, Starlink Mobile V2 uyduları ile uzaydan 5G hızı sunacak Tam Boyutta Gör
    Bu geliştirmeler, uydunun hem sabit hem de mobil uydu hizmetleriyle uyumlu olmasını sağlıyor. Ayrıca yörünge yüksekliğinin 340 ila 485 kilometreye düşürülmesi gibi önlemlerle sinyal kapsama alanı ve istikrarı daha etkin şekilde kontrol edilebiliyor.

    Bugün 650 uyduyla düşük Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren Starlink Mobile, dünyanın en büyük ve tek uydudan mobil ağı olarak veri, ses, video ve mesajlaşmayı altı kıtaya yayarak 1,7 milyardan fazla kişiyi kapsıyor. Starlink DTC 2025 yılı sonundaki 12 milyondan, şu anda en az bir kez bağlantı kurmuş 13 milyondan fazla kişiye ulaştı.

    Starlink Mobile’ın küresel iş ortakları arasında T-Mobile (ABD), Optus (Avustralya), Telstra (Avustralya), Rogers (Kanada), One NZ (Yeni Zelanda), KDDI (Japonya), Globe (Filipinler), Salt (İsviçre), Entel (Şili), Entel (Peru), Kyivstar (Ukrayna), VMO2 (İngiltere), Airtel Africa (14 ülke), MasOrange (İspanya) ve Beeline (Kazakistan) yer alıyor.

    Mevcut Starlink Mobile kullanıcıları, esas olarak metin mesajları, MMS ve konum paylaşımı gibi temel iletişim hizmetlerini kullanabiliyor. Hızlar genellikle 100 Mbps üzerinde seyretmekle birlikte bazı kullanıcılar 45-280 Mbps aralığında deneyim yaşıyor. Uygulamalar optimize edilse de kapasite halen sınırlı. Örneğin mesaj gönderiminde 15 saniyeye varan gecikmeler olabiliyor.

