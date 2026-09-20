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    SpaceX Starship'i ilk kez yörüngeye çıkarmaya hazırlanıyor

    SpaceX, Starship'in 14. uçuşu için 28 Eylül'ü hedefliyor. Görev, aracın ilk yörünge uçuşunu ve 26 Starlink V3 uydusunun hizmete alınmasını amaçlarken yeniden kullanım hedefini test edecek.

    SpaceX Starship'i ilk kez yörüngeye çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starship'in 14. uçuşu için 28 Eylül tarihini hedefliyor. Doğu Zaman Dilimi'ne göre 08.15'te başlaması planlanan fırlatma için 75 dakikalık bir pencere bulunuyor. Görev, Starship'in önceki testlerden farklı olarak ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmasını ve SpaceX'in Starlink ağına hizmet verecek 26 adet V3 uydusunu taşımasını amaçlıyor. Ancak fırlatma tarihi için gerekli düzenleyici onayın henüz tamamlanmadığı belirtiliyor.

    Starship ilk yörünge uçuşuna 28 Eylül'de hazırlanıyor

    Şirket daha önce 22 Eylül tarihini hedef olarak açıklamıştı. SpaceX, X üzerinden yaptığı yeni duyuruda tarihi 28 Eylül'e çekti ancak değişikliğin nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Starship'in bugüne kadarki uçuş testleri, aracın yörüngeye tam olarak yerleşmesini amaçlamayan yörünge altı görevler şeklinde gerçekleştirildi. Yeni uçuş, hem aracın daha uzun süreli uzay operasyonlarını hem de gelecekteki yeniden kullanılabilirlik hedeflerini değerlendirmek açısından farklı bir aşamaya işaret ediyor.

    Planlanan görev kapsamında Starship'in üst kademesinin yaklaşık 171 mil, yani yaklaşık 275 kilometre irtifaya ulaşması bekleniyor. Araç, yaklaşık 10 saatlik görev süresinde Dünya'nın çevresinde altı tur atacak şekilde planlanıyor. Bu profil, Starship'in önceki testlerine kıyasla daha uzun süre uzayda kalmasını gerektirecek. Dolayısıyla görev yalnızca yörüngeye ulaşmayı değil, aracın uzay ortamındaki operasyon kabiliyetlerini daha kapsamlı biçimde sınamayı da hedefliyor.

    Görevin öne çıkan unsurlarından biri ise Starlink V3 uyduları olacak. Önceki Starship testinde de V3 uyduları taşınmış, ancak bunlar yalnızca aracın yeni nesil yükleri taşıyabildiğini göstermek amacıyla kullanılmıştı. Bu uydular, atmosferde yok olmadan önce güneş panellerini ve antenlerini açarak Starlink ağıyla iletişim kurmuştu. Yeni görevde taşınacak 26 V3 uydusunun ise doğrudan Starlink hizmetinde kullanılması planlanıyor.

    Starlink V3 platformu, mevcut V2 nesline kıyasla belirgin ölçüde daha yüksek veri aktarım kapasitesiyle tanımlanıyor. Kaynakta verilen teknik değerlere göre V3 uyduları 1 Tbps indirme kapasitesini destekleyebiliyor; bu değer V2 uydularının kapasitesinin 10 katına karşılık geliyor. Yükleme tarafında ise 160 Gbps seviyesine ulaşılması ve bunun V2'ye kıyasla 22 katlık bir artış sağlaması bekleniyor. Bu kapasite farkı, V3 uydularının Starlink altyapısındaki veri taşıma yükünü artırabilecek yeni bir aşamaya geçişini temsil ediyor.

    SpaceX bu uçuşta Starship'i fırlatma kulesinin kollarıyla yakalama girişiminde bulunmayacak. Super Heavy iticisinin fırlatmadan birkaç dakika sonra Meksika Körfezi'ne iniş yapması planlanırken, yörüngede görev yapan üst kademe görevini tamamladıktan sonra Şili açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na düşecek. Bu nedenle görev, şirketin daha önce öne çıkan kontrollü yakalama yaklaşımından ziyade yörünge uçuşu ve yük operasyonlarına odaklanacak.

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    MunOG 3 saat önce

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