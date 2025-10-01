SpaceX, Starship’in 11. uçuşu için 13 Ekim’i hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship megaroketini yaklaşık iki hafta içinde tekrar uzaya göndermeye hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Starship’in 11. uçuşunu 13 Ekim tarihinde yapmayı hedeflediğini duyurdu. Bu uçuş, aracın mevcut "Version 2" iterasyonunun son fırlatması olacak.

Fırlatma, Teksas’ın güneyindeki SpaceX Starbase tesisinden yapılacak. 13 Ekim’de fırlatma için planlanan pencere, Türkiye saatine göre 02:15’te açılacak. SpaceX, fırlatmayı canlı olarak yayımlayacak ve yayın, kalkıştan 30 dakika önce başlayacak.

Starship, SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk’un uzun süredir hayalini kurduğu Mars’ta insan yerleşimi hedefi doğrultusunda geliştiriliyor. Roket, tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanmış iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama Super Heavy ve üst aşama Starship (veya kısaca Ship).

Version 2, şimdiye kadar inşa edilen en büyük ve en güçlü roket konumunda. Tam haliyle yaklaşık 121 metre yüksekliğe uzanan bu roket son kez fırlatılacak, daha doğrusu bu iterasyonun son yolculuğu. 12. uçuş ile birlikte Version 3’e geçilecek ve roketin boyu 124,4 metreye ulaşacak. Planlanan Version 4’ün 2027’de ortaya çıkması bekleniyor ve bu versiyonun yüksekliği 142 metre civarında olacak.

Starship 11. uçuşu, Ağustos ayında gerçekleştirilen son uçuşa çok benzeyecek. O uçuşta Super Heavy, planlandığı gibi Meksika Körfezi’nde iniş yaparken, Ship de Avustralya’nın batı kıyısındaki Hint Okyanusu’na inmişti. Ayrıca 8 adet Starlink test uydusu da yörüngeye yerleştirilmişti.

SpaceX’in duyurusuna göre, 11. uçuşta da aynı iniş bölgeleri hedeflenecek ve Ship yine 8 sahte Starlink uydusu taşıyacak. Ayrıca önceki uçuşta olduğu gibi Ship üzerindeki bazı ısı kalkanı plakaları çıkarılacak ve bu sayede aracın savunmasız bölgeleri bilinçli olarak test edilecek. Super Heavy ise inişi sırasında alışılmış üç motor yerine 33 Raptor motorundan 5’ini kullanarak inişi gerçekleştirecek. Bu beş motorlu iniş, Version 3 için temel alınacak.

Bu arada 11. uçuş, söz konusu Super Heavy için ikinci uçuş olacak. Roket, Mart ayında 8. uçuşu başarıyla tamamlamış ve Starbase’e dönerken fırlatma kulesinin kollarıyla havada yakalanmıştı. SpaceX’e göre yeni fırlatma testinde 33 Raptor motorundan 24’ü daha önce uçuş yapmış motorlar olacak.

