SpaceX, Starship’in iki aşamasını aynı anda yakalamayı hedefliyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship’in yeniden kullanılabilirliğini bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Şirketin X üzerinden canlı yayınlanan kazanç toplantısında konuşan Elon Musk, roketin 15. test uçuşunda her iki aşamayı da fırlatma kulesinde yakalamayı hedeflediklerini açıkladı. Uçuşun en erken gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, canlı yayın sırasında Starship’in üst aşamasının Dünya’ya dönüşte nasıl güvenli şekilde yakalanacağını gösteren kısa bir simülasyon videosu da paylaştı. Videonun 11:38 dakikasından itibaren, fırlatma kulesinde bulunan ve daha önce Super Heavy güçlendiricisini yakalamak için kullanılan mekanik kolların, bu kez Ship olarak adlandırılan üst aşamayı yakalamak üzere nasıl konumlanacağı gösteriliyor.

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Starship’in iki aşaması da yakalanabilir

SpaceX, önceki testlerde Super Heavy güçlendiricisini fırlatma kulesinin devasa mekanik kollarıyla yakalamayı başarmıştı. Ancak 14. test uçuşunda hem güçlendirici hem de Ship üst aşaması okyanusa iniş yapmıştı. Şirket şimdi her iki aşamayı da kuleye geri getirerek yakalamayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım, SpaceX’in Starship için belirlediği temel hedef açısından büyük önem taşıyor. Şirket, aracı yalnızca yörüngeye yük taşıyan bir roket olarak değil, hızlı şekilde yeniden kullanılabilen bir fırlatma sistemi olarak geliştirmek istiyor. Bu sistemin gelecekte Ay ve Mars görevlerinde mürettebat ve kargo taşımak için kullanılması planlanıyor. Her iki aşamanın da başarıyla yakalanması, roketin yeniden kullanıma hazırlanması için gereken süreyi ve maliyetleri azaltma hedefinde önemli bir kilometre taşı olacak.

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Üst aşamayı yakalamak neden daha zor?

Space’in aktardığı bilgilere göre SpaceX, Starship’in üst aşamasını şimdiye kadar fırlatma kulesinin mekanik kollarıyla yakalamayı denemedi. Bunun temel nedenleri arasında Ship’in güçlendiriciye kıyasla daha yükseğe ve daha uzağa gitmesi, ayrıca daha uzun süre uçuşta kalması bulunuyor.

Örneğin 14. test uçuşunda Ship’in Dünya çevresinde yaklaşık 10 saatlik bir yörünge yolculuğu yapması planlanıyordu. Ancak motorlarından birinde yaşanan arıza nedeniyle uçuş planı kısaltıldı. Buna rağmen üst aşamanın Dünya’ya dönmesi saatler sürerken Super Heavy güçlendiricisi fırlatmadan yalnızca birkaç dakika sonra geri döndü. Bu farklılık, üst aşamanın dönüş sürecinin ve yakalama operasyonunun neden daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

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SpaceX, Starship’in iki aşamasını aynı anda yakalamayı hedefliyor

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