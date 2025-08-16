Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Mars'a gidecek Starship'in patlamasını engellemek için tasarım değişiklikleri yaptı

    SpaceX, Mars’a göndermeyi hedeflediği dev Starship roketinin Super Heavy güçlendiricisindeki dört iniş kanatçığından birini kaldırdı ve daha büyük üç yeni kanatçık tasarladı.

    SpaceX, Starship'in patlamaması için tasarımı değiştirdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Mars’a göndermeyi hedeflediği dev Starship roketinde bazı bölümleri yeniden tasarlayarak istikrarını ve kontrol kabiliyetini geliştirdi. En dikkat çekici değişiklik, Super Heavy güçlendiricisindeki dört iniş kanatçığından birinin kaldırılması oldu. Bunun yerine, iniş sırasında aracı daha iyi yönlendirebilmek için yüzde 50 daha büyük ve daha dayanıklı hale getirilmiş üç yeni ızgara kanatçık kullanılacak.

    X platformunda paylaşılan fotoğraflarda yeni ızgara kanatçıklarının karmaşık petek benzeri yapısı dikkat çekiyor.. SpaceX’e göre bunlar, bir roket için bugüne kadar yapılmış en büyük aerodinamik kontrol yüzeylerinden biri.

    Daha dik bir açıyla ve kontrollü şekilde inebilecek

    Roketin iniş ve yeniden giriş sırasında konumunu ve uçuş hattını kontrol etmek için ızgara kanatçıklar, içlerinden geçen havayı yönlendiriyor.
    Yeni tasarım sayesinde, daha geniş yüzey alanı ve güçlendirilmiş yapısıyla, booster daha dik bir açıyla ve kontrollü şekilde alçalmayı başarabilecek.

    Yeni kanatçıklar aynı zamanda güçlendiricinin yakalama sistemine de entegre ediliyor. Yeniden tasarlanan bu parçalar, alçalan güçlendiriciyi havadan yakalamak için tasarlanan fırlatma kulesinin yakalama kollarıyla hizalanacak. 

    SpaceX ayrıca, iticiye yeni bir yakalama noktası eklediğini ve kanatçıkları kulenin kollarıyla daha iyi hizalanacak şekilde daha alçak bir yere monte ettiğini söylüyor. Bu değişiklikle, kulenin roketi doğrudan yakalaması sağlanarak iniş pisti ihtiyacının ortadan kalktığı belirtiliyor.

    Kanatçıkların daha alçakta olmasının, onları roket motorlarının yoğun ısısından da koruduğu da ifade ediliyor. Ayrıca, kanatçıkların şaft gibi iç parçalarının artık daha iyi koruma amacıyla güçlendiricinin ana yakıt deposunun içinde yer aldığı belirtiliyor.

    Geçmişte başarısız birçok deneme gerçekleşti

    Starship projesi, son aylarda birkaç başarısız test uçuşuyla karşılaştı.
    Mayıs ayındaki testte Super Heavy, planlandığı gibi rampaya dönemedi ve Meksika Körfezi’ne çakıldı. Ana gemi ise Hint Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ettikten kısa süre sonra patladı. Haziran’da da roketin üst kademesi, yerde yapılan bir test sırasında infilak etti.

    SpaceX, şu sıralar yeni tasarımı gösterecek olan 10. yörünge uçuş testine hazırlanıyor. Bir sonraki Starship fırlatma denemesinin 16 Ağustos Cumartesi günü, yerel saatle 06:30 ile 20:30 arasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    minoxil saç çıkarır mı kumru balkona yumurtladı mwe nedir türkçe manga okuma uygulaması kontak dönmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum