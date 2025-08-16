SpaceX, Mars'a gidecek Starship'in patlamasını engellemek için tasarım değişiklikleri yaptı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SpaceX, Mars’a göndermeyi hedeflediği dev Starship roketinde bazı bölümleri yeniden tasarlayarak istikrarını ve kontrol kabiliyetini geliştirdi. En dikkat çekici değişiklik, Super Heavy güçlendiricisindeki dört iniş kanatçığından birinin kaldırılması oldu. Bunun yerine, iniş sırasında aracı daha iyi yönlendirebilmek için yüzde 50 daha büyük ve daha dayanıklı hale getirilmiş üç yeni ızgara kanatçık kullanılacak.

X platformunda paylaşılan fotoğraflarda yeni ızgara kanatçıklarının karmaşık petek benzeri yapısı dikkat çekiyor.. SpaceX’e göre bunlar, bir roket için bugüne kadar yapılmış en büyük aerodinamik kontrol yüzeylerinden biri.

Daha dik bir açıyla ve kontrollü şekilde inebilecek

Roketin iniş ve yeniden giriş sırasında konumunu ve uçuş hattını kontrol etmek için ızgara kanatçıklar, içlerinden geçen havayı yönlendiriyor.

Yeni tasarım sayesinde, daha geniş yüzey alanı ve güçlendirilmiş yapısıyla, booster daha dik bir açıyla ve kontrollü şekilde alçalmayı başarabilecek.

Yeni kanatçıklar aynı zamanda güçlendiricinin yakalama sistemine de entegre ediliyor. Yeniden tasarlanan bu parçalar, alçalan güçlendiriciyi havadan yakalamak için tasarlanan fırlatma kulesinin yakalama kollarıyla hizalanacak.

SpaceX ayrıca, iticiye yeni bir yakalama noktası eklediğini ve kanatçıkları kulenin kollarıyla daha iyi hizalanacak şekilde daha alçak bir yere monte ettiğini söylüyor. Bu değişiklikle, kulenin roketi doğrudan yakalaması sağlanarak iniş pisti ihtiyacının ortadan kalktığı belirtiliyor.

Kanatçıkların daha alçakta olmasının, onları roket motorlarının yoğun ısısından da koruduğu da ifade ediliyor. Ayrıca, kanatçıkların şaft gibi iç parçalarının artık daha iyi koruma amacıyla güçlendiricinin ana yakıt deposunun içinde yer aldığı belirtiliyor.

Geçmişte başarısız birçok deneme gerçekleşti

Starship projesi, son aylarda birkaç başarısız test uçuşuyla karşılaştı.

Mayıs ayındaki testte Super Heavy, planlandığı gibi rampaya dönemedi ve Meksika Körfezi’ne çakıldı. Ana gemi ise Hint Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ettikten kısa süre sonra patladı. Haziran’da da roketin üst kademesi, yerde yapılan bir test sırasında infilak etti.

SpaceX, şu sıralar yeni tasarımı gösterecek olan 10. yörünge uçuş testine hazırlanıyor. Bir sonraki Starship fırlatma denemesinin 16 Ağustos Cumartesi günü, yerel saatle 06:30 ile 20:30 arasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

