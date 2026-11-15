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    Tarihi başarı: SpaceX, Starship'in üst aşamasını ilk kez yakaladı

    SpaceX, Starship'in üst aşamasını ilk kez fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakaladı. Tarihi başarı, roketin tamamen yeniden kullanılabilir hale gelmesi yolundaki en kritik gelişme oldu.

    SpaceX, Starship'in üst aşamasını ilk kez yakaladı Tam Boyutta Gör

    SpaceX, Starship roketinin üst aşamasını fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalamayı ilk kez başardı. Şirketin yeniden kullanılabilir roket geliştirme hedefi açısından kritik öneme sahip bu gelişme, Starship'in iki aşamasının da kuleye geri döndürülmesinin önünü açmış oldu.

    Starship, Mechazilla tarafından yakalandı

    SpaceX, Starship'in 15. test uçuşunu 13 Kasım akşamı ABD'nin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinden gerçekleştirdi. Uçuşun en önemli hedeflerinden biri, roketin hem Super Heavy güçlendiricisini hem de Starship olarak adlandırılan üst aşamasını fırlatma kulesine geri getirerek mekanik kollarla yakalamaktı.

    Ancak uçuş sırasında Super Heavy güçlendiricisinde düşük yakıt uyarısı oluştu. Bunun üzerine güçlendirici, kuleye geri dönmek yerine Meksika Körfezi'ne iniş yaptı ve denizden birkaç on metre yükseklikte patladı. Buna karşılık Starship'in Ship 42 olarak adlandırılan üst aşaması, yaklaşık 22,5 saat sonra Dünya'ya dönerek ilk kez fırlatma kulesi tarafından yakalandı.

    SpaceX'in canlı yayınında yakalama anında Baby Come Back şarkısının çalması da dikkat çekti. Şirketin yetkililerinden Jessie Anderson, gelişmeyi havacılık ve uzay mühendisliği tarihinin en önemli başarılarından biri olarak değerlendirdi. SpaceX'ten Dan Huot ise yakalamanın şirketin uzun süredir ulaşmak istediği eksik halka olduğunu belirterek Starship'in artık tamamen yeniden kullanılabilir hale gelmesi yolunda önemli bir engelin aşıldığını söyledi.

    Starship'i yakalamak neden daha zor?

    SpaceX daha önce üç farklı Starship test uçuşunda Super Heavy güçlendiricisini fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalamayı başarmıştı. Ancak üst aşama için bu yöntem ilk kez uygulandı.

    Bunun temel nedeni, Starship'in üst aşamasının güçlendiriciye kıyasla çok daha zorlu bir geri dönüş gerçekleştirmesi. Üst aşama daha yüksek irtifaya ulaşıyor, daha uzun mesafe kat ediyor ve daha yüksek hızlara çıkıyor. Üstelik 15. test uçuşunda Ship 42, yörüngeye ulaştıktan sonra Dünya'ya geri döndü. Bu nedenle üst aşamanın kontrollü biçimde kuleye getirilerek mekanik kollarla yakalanması Super Heavy'nin yakalanmasından çok daha karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor.

    15. test uçuşunun tek hedefi üst aşamanın yakalanması değildi. SpaceX, Starship'in yörüngeye ulaşma ve yeni nesil Starlink V3 uydularını taşıma kabiliyetini de test etti. Şirket, 28 Eylül'de gerçekleştirilen 14. test uçuşunda olduğu gibi bu görevde de 26 Starlink V3 uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi. Böylece iki uçuşta toplam 52 yeni nesil uydu yörüngeye taşınmış oldu.

    Bu uydular, SpaceX'in uzun vadede 100 bin uydudan oluşmasını hedeflediği Starlink V3 takımyıldızının ilk üyeleri arasında yer alıyor.

    Şirket ayrıca bazı Starlink uydularını Ship 42'nin ısı kalkanını görüntülemek için kullandı. Elde edilen görüntüler, yer tabanlı kameraların kayıtlarıyla birlikte değerlendirildi. İncelemeler sonucunda aracın ısı kalkanının iniş için yeterli durumda olduğu belirlendi.

    SpaceX'in hedefinde 1 milyon uyduluk yapay zeka ağı var

    SpaceX'in Starship için belirlediği hedefler, Starlink uydu ağını genişletmenin de ötesine geçiyor. Elon Musk'ın açıklamalarına göre şirket, Starship'i kullanarak Starmind adını verdiği ve 1 milyon uzay aracından oluşması planlanan bir yapay zeka veri merkezi ağı kurmayı hedefliyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut Starlink ağı yaklaşık 11 bin uydudan oluşuyor. Bu ölçekteki uydu takımının kurulması, çok yüksek sayıda fırlatma gerçekleştirilmesini gerektiriyor.

    SpaceX'e göre Starship'in iki aşamasının da fırlatma kulesinde yakalanabilmesi bu noktada kritik önem taşıyor. Roketin her uçuş sonrasında yeniden kullanılabilmesi için gerekli inceleme, bakım ve yenileme işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması mümkün olacak. Böylece aynı roketin çok daha sık uçması sağlanabilecek. Bu noktadan sonra şirketin önümüzdeki Starship uçuşlarında da çift aşamalı yakalama yöntemini denemesi bekleniyor.

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