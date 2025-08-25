Giriş
    SpaceX, Starship mega roket testini erteledi

    SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu sıvı oksijen sızıntısı nedeniyle 24 saat erteledi. Başarısız testler ve patlamalar, Musk’ın Mars hayalini ve NASA’nın Ay planlarını gölgeliyor.

    SpaceX, Starship mega roket testini erteledi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, devasa Starship roketinin planlanan test uçuşunu 24 saat erteledi. Şirket, bu gecikmenin sebebini karasal sistemlerde yaşanan sorunları çözmek için zaman gerektiği şeklinde açıkladı. Bu erteleme, Elon Musk’ın mega roket projesinde yaşanan patlamalı başarısızlık serisinin son halkası oldu.

    Dev rokete 24 saatlik erteleme

    Roketin, şirketin Starbase tesisinden yapılması planlanan onuncu uçuşu, yerel saatle Pazar günü 18:30’da (TSİ 02:30) gerçekleşecekti. Ancak kalkıştan yaklaşık 15 dakika önce uçuş iptal edildi. SpaceX, bu tür son dakika ertelemelerinin uzay görevlerinde görece yaygın bir durum olduğunu belirtti.

    CEO Elon Musk, yaptığı açıklamada karasal sistemlerdeki sorunu detaylandırarak ertelemenin sıvı oksijen sızıntısı nedeniyle olduğunu duyurdu. Roketin 10. test uçuşunda bir dizi kritik test ve manevra denenecekti. Detayları bir alttaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

    Öte yandan Starship, Musk’ın Mars’ı kolonileştirme hayalinin merkezinde yer alıyor. NASA ise, modifiye edilmiş bir Starship ile Amerikalıları tekrar aya götürmeyi hedefliyor. Ancak roketin üst aşaması, 2025’teki üç önceki test uçuşunun tamamında patladı.

    İki başarısız uçuşta enkaz Karayip adalarına düştü, diğer test uzaya ulaştıktan sonra parçalandı. Haziran ayında ise yerde gerçekleştirilen statik ateşleme testinde üst aşama Starship patladı. Yaklaşık 122 metre uzunluğunda ve tamamen kullanılabilir yapıdaki roket, şimdiye kadar insanlığın yapmış olduğu en büyük ve en güçlü uzay aracı konumunda.

