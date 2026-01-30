Giriş
    SpaceX, tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

    SpaceX, Haziran 2026’da halka arz için hazırlık yapıyor. Şirketin 1,5 trilyon dolar değerleme ve 50 milyar dolara kadar fon hedefiyle tarihin en büyük halka arzına imza atması bekleniyor.

    SpaceX, tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay ve uydu şirketi SpaceX’in, Haziran 2026 ortasında gerçekleşebilecek bir halka arz için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, bu süreçte 50 milyar dolara kadar kaynak toplamayı ve yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.

    Musk’ın doğum gününe denk geliyor

    Söz konusu hedefler gerçekleşirse SpaceX’in halka arzı, büyüklük açısından tarihin en büyük işlemi olmaya aday. Daha önce bu alandaki rekor, 2019 yılında 29 milyar dolarlık halka arz gerçekleştiren Saudi Aramco’ya aitti. Aramco’nun halka arzı şirkete 1,7 trilyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırmış ve bugüne kadar 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşan tek tamamlanmış halka arz olarak kayıtlara geçmişti. SpaceX’in planladığı fonlama miktarı, önceki beklentilerin yaklaşık iki katına işaret ediyor.

    Haberde yer alan bilgilere göre SpaceX Mali İşler Direktörü Bret Johnsen, Aralık ayından bu yana mevcut özel yatırımcılarla toplantılar ve Zoom görüşmeleri gerçekleştirerek 2026 ortası için olası bir halka arzı yokluyor.

    Elon Musk, geçmişte SpaceX’in halka açılmasına mesafeli yaklaşmasıyla biliniyordu. Ancak konuya yakın kaynaklar, şirketin hızla artan değerlemesi ve özellikle Starlink uydu internet hizmetinin ticari başarısının, bu yaklaşımda bir strateji değişikliğini tetiklediğini aktarıyor.

    Öte yandan konuya yakın kaynaklara göre Musk, şirketin borsaya açılacağı tarihi yalnızca finansal koşullara değil, nadir bir gezegen hizalanmasına ve kendi doğum gününe göre belirlemek istiyor. Haziran ortalarında Jüpiter ve Venüs, üç yılı aşkın süredir ilk kez gökyüzünde birbirine son derece yakın bir konuma, yani astronomide “kavuşum” olarak adlandırılan hizalanmaya girecek. Bu hizalanmanın 8-9 Haziran’da olması bekleniyor. Birkaç gün sonra Merkür’ün de aynı hatta diyagonal biçimde katılması bekleniyor. Kaynaklar, bu dönemin seçilmesindeki bir diğer etkenin ise Elon Musk’ın 28 Haziran’daki doğum günü olduğunu belirtiyor.

