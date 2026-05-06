SpaceX, Teksas'ta 55 milyar dolarlık Terafab için ilk adımı attı

Bu yatırım, Elon Musk’ın Mart ayında duyurduğu “TeraFab” projesinde açıklanan 20 milyar dolarlık ilk tahminin çok üzerine çıkıyor. Musk, daha sonra yaptığı açıklamada yüksek hacimli çip üretimini SpaceX’in üstleneceğini, Tesla’nın ise Austin’de daha küçük ölçekli bir Ar-Ge üretim hattı işleteceğini belirtmişti.

ABD tarihindeki en büyük yarı iletken yatırımlarından bir olacak

55 milyar dolarlık başlangıç bütçesi bile projeyi ABD tarihindeki en büyük yarı iletken yatırımlarından biri haline getiriyor. Bu rakam, CHIPS and Science Act kapsamında tüm sektör için ayrılan yaklaşık 52,7 milyar dolarlık teşviki dahi geride bırakıyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında öngörülen 119 milyar dolar ise, TSMC’nin Arizona’daki dev üretim kampüsü yatırımlarına yaklaşan bir büyüklük anlamına geliyor.

Yerel yönetim, vergi indirimi anlaşmasını değerlendirmek üzere 3 Haziran’da halka açık bir toplantı düzenleyecek. SpaceX ve Elon Musk cephesinden ise söz konusu başvuruya dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.