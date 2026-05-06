Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Teksas'ta 55 milyar dolarlık Terafab için ilk adımı attı

    SpaceX, ABD’nin Texas eyaletinde dev bir yarı iletken üretim tesisi kurmak için ilk resmi adımını attı. Projenin ilk aşamasının 55 milyar dolara mal olması bekleniyor.

    SpaceX, Teksas'ta 55 milyar dolarlık Terafab için ilk adımı attı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, ABD’nin Texas eyaletinde dev bir yarı iletken üretim tesisi kurmak için ilk resmi adımını attı. Şirketin sunduğu vergi indirimi başvurusuna göre projenin ilk aşaması 55 milyar dolara, tüm genişleme planları tamamlandığında ise toplam maliyetin 119 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Başvuru dosyasında proje, “çok aşamalı, yeni nesil, dikey entegre yarı iletken üretimi ve gelişmiş hesaplama tesisi” olarak tanımlanıyor. Tesisin, Austin’in yaklaşık 145 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gibbons Creek Reservoir çevresinde kurulması planlanıyor.

    Bu yatırım, Elon Musk’ın Mart ayında duyurduğu “TeraFab” projesinde açıklanan 20 milyar dolarlık ilk tahminin çok üzerine çıkıyor. Musk, daha sonra yaptığı açıklamada yüksek hacimli çip üretimini SpaceX’in üstleneceğini, Tesla’nın ise Austin’de daha küçük ölçekli bir Ar-Ge üretim hattı işleteceğini belirtmişti.

    ABD tarihindeki en büyük yarı iletken yatırımlarından bir olacak

    55 milyar dolarlık başlangıç bütçesi bile projeyi ABD tarihindeki en büyük yarı iletken yatırımlarından biri haline getiriyor. Bu rakam, CHIPS and Science Act kapsamında tüm sektör için ayrılan yaklaşık 52,7 milyar dolarlık teşviki dahi geride bırakıyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında öngörülen 119 milyar dolar ise, TSMC’nin Arizona’daki dev üretim kampüsü yatırımlarına yaklaşan bir büyüklük anlamına geliyor.

    Yerel yönetim, vergi indirimi anlaşmasını değerlendirmek üzere 3 Haziran’da halka açık bir toplantı düzenleyecek. SpaceX ve Elon Musk cephesinden ise söz konusu başvuruya dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rumeysa mı rümeysa mı 6 ay 6000 km şartı kimleri kapsıyor dizel enjektörlere neden elektrik gelmez 1.2 puretech motor yağı otobüs alıp kiraya vermek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum