SpaceX'ten 6,3 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması

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Tam Boyutta Gör SpaceX, açık kaynaklı yapay zeka girişimi Reflection AI ile toplam değeri 6,3 milyar dolara ulaşabilecek dev bir bilgi işlem anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Reflection AI, Elon Musk'ın Colossus 2 veri merkezindeki Nvidia GB300 yapay zeka çiplerine erişim sağlayacak.

Nvidia GB300 çipleri kullanılacak

Anlaşmaya göre Reflection AI, 1 Temmuz 2026'dan itibaren aylık 150 milyon dolar ödeme yapacak. Sözleşmenin 2029 sonuna kadar sürmesi halinde toplam ödeme yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaşacak. İlk üç ayın ardından taraflar, 90 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilecek.

Reflection AI, anlaşma kapsamında SpaceX'in Colossus 2 veri merkezindeki Nvidia GB300 hızlandırıcılarına erişim elde edecek. GB300'ler, günümüzde gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılan en üst seviye donanımlar arasında yer alıyor.

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Şirket, bu ek bilgi işlem kapasitesinin büyük ölçekli açık kaynaklı yapay zeka modellerinin geliştirilmesini hızlandıracağını belirtti. Reflection AI, özellikle OpenAI, Anthropic ve Google'ın kapalı kaynak modellerine alternatif oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda Çin merkezli açık kaynak yapay zeka modellerine karşı ABD merkezli bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

Colossus ticari yapay zeka platformuna dönüşüyor

SpaceX, Colossus altyapısını ilk etapta Musk'ın Grok sohbet botunu geliştirmek için inşa etmişti. Ancak şirket artık bu altyapıyı dış müşterilere de açarak yapay zeka sektörüne bilgi işlem hizmeti sunuyor.

Reflection AI, bu alanda Anthropic, Google ve Cursor'un ardından SpaceX'in hizmet verdiği yeni müşteriler arasına katıldı. SpaceX'in kısa süre önce Cursor'u tamamı hisse karşılığı yaklaşık 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıklaması da şirketin yapay zeka ekosistemindeki büyüme planlarını güçlendirdi.

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SpaceX'ten 6,3 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması

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