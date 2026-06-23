Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX'ten 6,3 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması

    SpaceX, veri merkezi kapasitesini dış müşterilere kiralamaya devam ediyor. Reflection AI ile yapılan anlaşma kapsamında şirket, toplamda 6,3 milyar dolar gelir üretecek.

    SpaceX'ten 6,3 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması Tam Boyutta Gör
    SpaceX, açık kaynaklı yapay zeka girişimi Reflection AI ile toplam değeri 6,3 milyar dolara ulaşabilecek dev bir bilgi işlem anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Reflection AI, Elon Musk'ın Colossus 2 veri merkezindeki Nvidia GB300 yapay zeka çiplerine erişim sağlayacak.

    Nvidia GB300 çipleri kullanılacak

    Anlaşmaya göre Reflection AI, 1 Temmuz 2026'dan itibaren aylık 150 milyon dolar ödeme yapacak. Sözleşmenin 2029 sonuna kadar sürmesi halinde toplam ödeme yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaşacak. İlk üç ayın ardından taraflar, 90 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilecek.

    Reflection AI, anlaşma kapsamında SpaceX'in Colossus 2 veri merkezindeki Nvidia GB300 hızlandırıcılarına erişim elde edecek. GB300'ler, günümüzde gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılan en üst seviye donanımlar arasında yer alıyor.

    Şirket, bu ek bilgi işlem kapasitesinin büyük ölçekli açık kaynaklı yapay zeka modellerinin geliştirilmesini hızlandıracağını belirtti. Reflection AI, özellikle OpenAI, Anthropic ve Google'ın kapalı kaynak modellerine alternatif oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda Çin merkezli açık kaynak yapay zeka modellerine karşı ABD merkezli bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

    Colossus ticari yapay zeka platformuna dönüşüyor

    SpaceX, Colossus altyapısını ilk etapta Musk'ın Grok sohbet botunu geliştirmek için inşa etmişti. Ancak şirket artık bu altyapıyı dış müşterilere de açarak yapay zeka sektörüne bilgi işlem hizmeti sunuyor.

    Reflection AI, bu alanda Anthropic, Google ve Cursor'un ardından SpaceX'in hizmet verdiği yeni müşteriler arasına katıldı. SpaceX'in kısa süre önce Cursor'u tamamı hisse karşılığı yaklaşık 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıklaması da şirketin yapay zeka ekosistemindeki büyüme planlarını güçlendirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cvt şanzıman keko sözleri okuması en zor bölümler diseqc ayarı lpg mi dizel mi az yakar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro
    POCO X8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum