    SpaceX’ten uzay trafiğinde yeni dönem: Stargaze tanıtıldı

    SpaceX, uzayda artan çarpışma risklerine karşı geliştirdiği Stargaze sistemini duyurdu. Stargaze, binlerce uyduyu izleyerek trafik yönetimindeki hassasiyeti dakikalar seviyesine indirecek.

    SpaceX’ten uzay trafiğinde yeni dönem: Stargaze tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, alçak Dünya yörüngesinde giderek artan uydu yoğunluğu ve çarpışma risklerine karşı geliştirdiği yeni uzayda durumsal farkındalık sistemini kamuoyuna duyurdu. “Stargaze” (Space Situational Awareness - SSA) adı verilen yazılım, uzaydaki nesnelerin çok daha hassas ve hızlı şekilde izlenmesini sağlayarak mevcut uzay trafik yönetimi anlayışını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

    Şirket, Stargaze’in önümüzdeki haftalarda tüm uydu operatörlerine ücretsiz olarak sunulacağını ve sistemin SpaceX’in uzay trafik yönetim platformu üzerinden erişilebilir olacağını açıkladı. Böylece yalnızca Starlink filosu değil, farklı şirket ve kurumlara ait uydular da bu altyapıdan faydalanabilecek.

    Geleneksel sistemler yetersiz kalıyor]

    SpaceX’e göre uzayda çarpışma riskleri son yıllarda belirgin şekilde arttı. Roket gövdelerinin alçak Dünya yörüngesinde bırakılması, bazı operatörlerin uydu manevralarını paylaşmadan gerçekleştirmesi ve ülkelerin yürüttüğü anti-uydu testleri, yörüngedeki güvenliği doğrudan tehdit ediyor. Buna karşın geleneksel yer tabanlı izleme sistemleri uzaydaki nesneleri takip etmekte yetersiz kalıyor, bu da yörünge tahminlerinde ciddi belirsizlikler yaratıyor.

    Bu belirsizlikler, özellikle uzay hava koşullarının hızla değiştiği durumlarda çarpışma ihtimalinin geç fark edilmesine neden olabiliyor. SpaceX, Stargaze’i tam da bu sorunu çözmek üzere geliştirdiğini vurguluyor.

    Sürekli gözlem

    Stargaze’in en dikkat çekici yönü, SpaceX’in yörüngede bulunan 9.500’den fazla uydusuna entegre edilmiş yaklaşık 30 bin yıldız izleyicisinden gelen verileri kullanması. Normalde uyduların konum, yönelim ve irtifasını belirlemek için görev yapan bu sensörler, Stargaze sayesinde çevredeki nesneleri de sürekli olarak izliyor.

    Bu altyapı, filo genelinde günde yaklaşık 30 milyon geçiş tespitinin yapılmasını mümkün kılıyor. SpaceX, bunun geleneksel yer tabanlı sistemlere göre algılama kapasitesinde kıyasla birkaç katlık artış sağladığını söylüyor.

    Mevcut uzay trafik izleme sistemlerinde olası uydu yakınlaşmaları genellikle saatler içinde değerlendirilirken Stargaze, bu süreyi dakikalar seviyesine indiriyor. Böylece olası bir çarpışma riski çok daha erken tespit ediliyor ve operatörlerin zamanında manevra planlaması yapabilmesi sağlanıyor.

    Ek olarak SpaceX, Stargaze’in halihazırda bir düzineden fazla uydu operatörünün yer aldığı kapalı beta sürecinde test edildiğini belirtiyor. Sistem, ücretsiz olarak genel kullanıma açıldığında uzay trafiğinde daha şeffaf, daha hızlı ve daha koordineli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
