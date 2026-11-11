SpaceX'ten uzayda yapay zeka devrimi için 100 GW'lık sipariş

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat SpaceX, uzayda yapay zeka altyapısı kuracağı Starmind projesi için tarihi bir adım attı. Şirket, Almanya merkezli Singulus ile anlaşarak yıllık yüz gigavat kapasiteli güneş hücresi üretim ekipmanı sipariş etti. Teksas'ta kurulacak tesislerde üretilecek yüksek verimli paneller, yörüngedeki yapay zeka uydularının ihtiyaç duyduğu muazzam enerjiyi karşılayacak. İki bin yirmi yedide başlayacak üretimle uydular, verilerini Starlink üzerinden aktaracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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SpaceX, Elon Musk'ın yörüngede yapay zeka hesaplama altyapısı kurmayı hedefleyen Starmind projesi için Almanya merkezli Singulus Technologies ile 69 milyon doların üzerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında şirket, yüksek verimli HJT güneş hücrelerinin üretimi için SpaceX'e anahtar teslim üretim hattı sağlayacak. İlk hattın 2027'nin ilk yarısında teslim edilmesi planlanıyor.

SpaceX güneş hücresi üretimine hazırlanıyor

Kurulan ortaklık, ekipman tedarikinin yanı sıra yüksek performanslı HJT güneş hücrelerinin ve bunları üretecek makinelerin birlikte geliştirilmesini de kapsıyor. SpaceX için hazırlanacak ilk üretim hattının değerinin 60 milyon euronun üzerinde olduğu belirtiliyor. Şirketin ilerleyen dönemde birden fazla ek üretim hattı daha tedarik etmesi bekleniyor. Üretimin, SpaceX'in Teksas'ın Bastrop bölgesindeki tesisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Elon Musk da X üzerinden yaptığı açıklamada siparişin ölçeğine ilişkin bilgi verdi. Musk, Almanya merkezli Singulus'tan yıllık 100 GW kapasiteli HJT güneş hücresi üretim ekipmanı sipariş ettiklerini belirtti. Bu yatırımı Starmind projesiyle ilişkilendiren Musk, projenin hedefini "bilinçli bir güneş" oluşturmak şeklinde tanımladı.

SpaceX'in Starlink'ten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Nicolls ise ortaklığın Starmind uydularında kullanılacak güneş hücreleri için gerekli üretim altyapısını sağlayacağını söyledi.

HJT güneş hücreleri nasıl çalışıyor?

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SpaceX'in tercih ettiği HJT güneş hücresi teknolojisi, kristal silikon bir plakanın amorf silikon katmanlarıyla birleştirilmesine dayanıyor. Bu ince katmanlar, silikon plakanın yüzeylerinde meydana gelen elektrik yükü kayıplarını azaltarak güneş ışığının elektriğe dönüştürülme verimliliğini artırıyor.

Bu hücrelerin üretimi için silikon plakaların temizlenmesi, ince film kaplama ve ısıl işlem gibi birden fazla aşamanın tamamlanması gerekiyor. Singulus, bu süreçlerde kullanılan yaş kimyasal işlem teknolojilerinin yanı sıra fiziksel buhar biriktirme (PVD) ve plazma destekli kimyasal buhar biriktirme (PECVD) gibi vakum kaplama yöntemlerine yönelik ekipmanlar geliştiriyor.

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Şirketin üretim platformları, yüksek hacimli güneş hücresi üretimi için tasarlanmış durumda. HJT'nin yanı sıra TOPCon ve arka kontaklı (IBC) kristal silikon hücre teknolojilerini de destekleyen ekipmanlar sunuluyor.

Anlaşma sayesinde SpaceX, bu üretim teknolojilerinden faydalanarak güneş hücrelerini kendi tesislerinde üretebilecek.

Starmind uyduları yapay zekayı yörüngeye taşıyacak

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Starmind projesi, yörüngede güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka hesaplama uydularından oluşan bir altyapı kurmayı hedefliyor. SpaceX'in AI1 uydusu için paylaştığı teknik özellikler, projenin enerji ve fiziksel boyut açısından oldukça büyük bir sistem öngördüğünü gösteriyor.

Buna göre AI1 uydusunun açıldığında 30 metre yüksekliğe ve 75 metre açıklığa ulaşması planlanıyor. Uydu üzerindeki hesaplama donanımının en yüksek güç tüketimi 250 kW, ortalama güç tüketimi ise 175 kW olarak belirtiliyor.

Güneş ışığından yörüngede elektrik üretecek şekilde tasarlanan uyduların, Güneş eşzamanlı yörüngede çalışması hedefleniyor. Uydular, topladıkları verileri ise Starlink ağına bağlanan lazer iletişim bağlantıları üzerinden Dünya'ya aktaracak.

SpaceX'in 2026 yılında yayımladığı menkul kıymetler bildiriminde de projenin uzun vadeli ölçeğine ilişkin hedefler yer aldı. Şirket, her yıl yörüngeye 100 GW'a kadar güç kapasitesi yerleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu ölçeğe ulaşılması için her yıl binlerce fırlatma gerçekleştirilmesi gerekecek. Ancak SpaceX, çok daha düşük fırlatma ve yerleştirme hızlarında da ticari açıdan sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabileceğini belirtiyor.

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