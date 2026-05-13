SpaceX’ten yeni rekor: Starship V3 ilk kez fırlatma rampasında

Tam Boyutta Gör SpaceX, dünyanın şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük roketi olan Starship’in yeni nesil versiyonunu ilk kez tam entegre şekilde fırlatma rampasına yerleştirdi. Şirketin Güney Teksas’taki Starbase tesisinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Starship Version 3 (V3) resmen test uçuşuna bir adım daha yaklaştı.

Yeni nesil Starship, yalnızca önceki sürümlerden daha güçlü değil, aynı zamanda daha uzun yapısıyla da dikkat çekiyor. SpaceX’in açıkladığı verilere göre roketin toplam yüksekliği 124 metre.

Büyük tasarım değişiklikleri var

SpaceX’in yeni sürümde gerçekleştirdiği güncellemeler ise oldukça kapsamlı. En dikkat çekici yeniliklerin başında hem Super Heavy güçlendirici aşamada hem de üst kademe Starship bölümünde kullanılan yeni nesil Raptor 3 motorları geliyor. Bu motorların daha yüksek itiş gücü üretirken aynı zamanda daha verimli çalıştığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca sıcak aşama ayrımı için güçlendiricinin üst bölümünde yer alan kafes benzeri yapıyı da yeniden tasarladı. Bunun yanında geri dönüş ve yeniden kullanım sürecinde görev alan grid fin sisteminde değişikliğe gidildi. Önceki tasarımlarda dört adet bulunan grid fin sayısı, modifiye edilmiş yeni tasarımla birlikte üçe düşürüldü.

SpaceX’in uzun vadeli hedefleri açısından Starship V3 kritik önem taşıyor. Şirketin planına göre bu sürüm, gelecekte yörüngede yakıt transferi testlerinin temel platformu olacak. NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan taşımayı hedefleyen Starship iniş araçlarının da bu sistem sayesinde görev yapması planlanıyor.

İlk uçuş için geri sayım başladı

SpaceX henüz resmi ve kesin bir fırlatma tarihi açıklamadı. Ancak mevcut planlamalara göre şirket, en erken 19 Mayıs Salı günü için fırlatma denemesi yapmayı planlıyor. Bu tarih koşullara göre daha ileriye ötelenebilir.

SpaceX’in daha önce paylaştığı teknik verilere göre roket, kalkış sırasında yaklaşık 18 milyon lbf itiş gücü üretecek. Bu değer, önceki Super Heavy sürümlerine göre yaklaşık yüzde 10 daha fazla performans anlamına geliyor.

Roketin boyutunu göstermek adına verilen örneklerden biri ise oldukça çarpıcı. V3 tasarımında, metan yakıtını güçlendiricinin üst kısmından motor bölümüne taşıyan iç transfer tüpünün çapı neredeyse SpaceX’in Falcon 9 roketinin ilk aşamasıyla aynı büyüklüğe ulaşıyor. Falcon 9’un ilk aşaması yaklaşık 3,7 metre çapında bulunuyor. Roketin uçuş öncesi provalarında her iki kademeye de toplamda 5 bin metrik tondan fazla süper soğutulmuş sıvı metan ve sıvı oksijen yüklendi.

Yeni fırlatma rampası ilk kez kullanılacak

Tam Boyutta Gör Yeni Starship’e ek olarak SpaceX’in Starbase tesisinde inşa ettiği yeni fırlatma rampası da ilk kez kullanılacak. Yeni platform, önceki Starship test uçuşlarının gerçekleştirildiği noktadan yaklaşık 300 metre batıda yer alıyor.

Önceki Starship görevlerinde olduğu gibi bu uçuşta da üst kademe aracın görevden yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu’na kontrollü iniş yapması planlanıyor.

Şirket, gelecekte Starship V3’ü doğrudan Starbase tesisine geri getirerek fırlatma kulesinin mekanik kollarıyla havada yakalamayı amaçlıyor. Şirket bu yöntemi daha önce Super Heavy güçlendiricisi üzerinde başarıyla göstermişti.

Yeni görevde uygulanacak bir diğer değişiklik ise uçuş rotasında olacak. SpaceX, bu kez roketi Meksika Körfezi üzerinden daha güneyde bir rotaya yönlendirecek.

Öte yandan SpaceX’in uçuş için halen ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) resmi fırlatma lisansı alması gerekiyor. Lisans onayı gelmeden Starship V3’ün ilk uçuşuna izin verilmeyecek.

