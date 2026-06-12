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    Elon Musk tarihin en büyük halka arzında 75 milyar dolar topladı

    SpaceX halka arzından 75 milyar dolar toplayan Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olurken SpaceX şirketi de tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirdi.         

    SpaceX Tam Boyutta Gör
    Aylardır merakla beklenen SpaceX halka arzı bu hafta itibariyle gerçekleşti ve bugün borsada işleme başlaması bekleniyor. Tarihin en büyük halka arzı olan ve SpaceX piyasa değerini tahminlerin üzerine çıkaran halka arz yeni milyonerler yaratacak.

    SpaceX hisseleri yükselecek mi?

    Hisse başı 135$ olarak katılım sağlanan SpaceX hisselerinin yüzde 75’i yatırımcı şirketlere ve çalışanlara dağıtılacağı için serbest piyasada alınabilecek hisse sayısı sınırlı kalıyor. Halka arzda 75 milyar dolar toplanırken talep edilen rakamın ise 100 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

    Halka arz öncesinde ilk değerini 1.75 trilyon dolara çıkaran SpaceX’in 2025 yılındaki 18.7 milyar dolarlık yıllık gelirinin yaklaşık 94 katı üzerinden fiyatlanması aşırı değerlenme olarak nitelendiriliyor. 2026 ilk çeyrekte 4.27 milyar dolar zarar yazması ve kümülatif olarak 41.3 milyar dolar birikmiş zarar taşıması firmanın halen riskler taşıdığını gösteriyor.

    Tarihin ilk trilyoneri haline gelen Elon Musk’ın bu istikrarı devam ettirebilmesi için önce şirketi kâra geçirmesi gerekiyor. Kısa süre önce bünyesine kattığı xAI girişimi halen yapay zekâ alanında önemli bir paya ulaşamadığı için sürekli zarar yazıyor. Giderek artan zararların büyük beklenti içerisinde olan küçük yatırımcıyı zarara uğratabileceği uyarısı yapılıyor.

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