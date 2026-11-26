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Oynat SpaceX, uzayda dev veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyon uydu fırlatmak için ABD'den şartlı onay aldı. Federal İletişim Komisyonu'nun verdiği izinle şirket, Starmind uydularını 2040 yılına kadar yörüngeye yerleştirecek. Proje uzaydaki uydu sayısını 50 katına çıkarabilecek olsa da, teknik zorluklar, yüksek maliyetler ve çevresel etkiler konusundaki tartışmalar devam ediyor. Tepkilere rağmen kurum, kapsamlı bir çevresel incelemeye gerek görmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in uzayda veri merkezleri oluşturmak amacıyla 1 milyona kadar Starmind uydusundan oluşan bir takımyıldız kurmasına şartlı olarak izin verdi. Proje hayata geçirilirse yörüngedeki uydu sayısı yaklaşık 50 katına çıkabilir.

Karar, SpaceX ve şirketin kurucusu Elon Musk açısından önemli bir düzenleyici kazanım olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte verilen izin, uzayda veri merkezlerinin teknik veya ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunu kanıtlamıyor. Projenin yüksek maliyetleri, enerji ihtiyacı, soğutma gereksinimleri ve uzay ortamındaki operasyonel zorluklar henüz çözülmüş değil.

SpaceX'in önünde 14 yıllık konuşlandırma süreci var

FCC'nin verdiği izin, SpaceX'e uydu ağını oluşturmak için oldukça geniş bir zaman çizelgesi tanıyor. Şirketin ilk operasyonel Starmind uydusunu 7 yıl içerisinde konuşlandırması gerekiyor. 100 bin operasyonel uyduya ulaşmak için Kasım 2035'e, 1 milyon uyduluk tam takımyıldızı tamamlamak içinse Kasım 2040'a kadar süre tanınıyor.

SpaceX, uydularını yaklaşık 550 kilometre ile 1.000 kilometre arasında değişen altı farklı yörüngede çalıştırmayı planlıyor. Şirket ayrıca görev süresi sona eren uyduların atmosferde yakılarak imha edilmesi yerine farklı Dünya yörüngelerine veya Güneş yörüngesine taşınabilmesi için FCC'den muafiyet talep etti. Ancak komisyon, bu talebi yeterli teknik bilgi sunulmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. SpaceX'in atmosferik yeniden giriş yöntemi dışında farklı bir imha yöntemi kullanmak istemesi durumunda ayrıca izin alması gerekecek.

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Çevresel endişeler sürüyor

Proje, uzay araştırmaları ve çevre alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşların tepkisini çekti. Secure World Foundation ve American Astronomical Society gibi kuruluşlar, bu kadar büyük bir uydu ağının uzay trafiği ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunduç

Öne çıkan endişeler arasında uydu çarpışmaları, yörünge enkazı, atmosfer kirliliği, astronomik gözlemlerin olumsuz etkilenmesi ve görev süresini tamamlayan uyduların atmosfere yeniden giriş sırasında oluşturabileceği kirlilik yer alıyor. FCC'nin başvuru sürecinde yaklaşık 1.500 kamuoyu görüşü aldığı da belirtiliyor.

Buna rağmen FCC, çevresel etkilerle ilgili itirazların önemli bir bölümünü kapsamlı inceleme gerektirmeyen veya yeterli bilimsel kanıtla desteklenmeyen endişeler olarak değerlendirdi. Özellikle uyduların atmosfere yeniden giriş sırasında oluşturabileceği alüminyum oksit kirliliği ve bunun ozon tabakası üzerindeki olası etkileri konusunda yeterli kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Komisyon ayrıca SpaceX'in uydu ağını hayata geçirmek için gerçekleştireceği roket fırlatmalarından kaynaklanabilecek emisyonların kendi yetki alanı dışında kaldığını savundu.

Bu yaklaşımın arkasında FCC'nin Ekim ayında kabul ettiği yeni politika da bulunuyor. Kurum, uzay tabanlı faaliyetlerin genel olarak ABD Ulusal Çevre Politikası Yasası kapsamındaki çevresel inceleme yükümlülüklerinin dışında kaldığı sonucuna varmıştı. Bu nedenle SpaceX'in 1 milyon uyduluk projesi için kapsamlı bir çevresel değerlendirme yapılmasına gerek görülmedi.

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SpaceX, uzaya 1 milyon uydu göndermek için onay aldı

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