Uzayda veri merkezi dönemi: SpaceX, AI1 uydularının özelliklerini duyurdu

1 milyon uyduluk dev plan
SpaceX'in planına göre Starmind, uzun vadede 1 milyona kadar AI1 uydusundan oluşabilecek dev bir uzay veri merkezi ağına dönüşecek. Şirket, bu uyduların Nvidia başta olmak üzere farklı üreticilerin yapay zeka çiplerini destekleyebileceğini ve gelecekte Tesla'nın 2 nm Terafab üretim tesisinden çıkacak işlemcilerle de uyumlu olacağını belirtiyor.
Uyduların büyük boyutunun temel nedeni ise dev güneş panelleri. Sürekli enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan bu paneller sayesinde AI1 uyduları yaklaşık 600 kilometre irtifada görev yapacak. Böylece daha alçak yörüngede faaliyet göstermesi planlanan ve sayısı 100 bine kadar çıkabilecek Starlink Gen3 uydularıyla çakışmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Uzay veri merkezleri önemli avantajlar sunuyor
SpaceX, uzayın veri merkezleri için önemli avantajlar sunduğunu savunuyor. Şirkete göre kesintisiz güneş enerjisi, doğal vakum ortamı sayesinde soğutma imkanı ve Dünya'daki arazi ile su tüketimi gibi sorunların ortadan kalkması bu yaklaşımın en büyük artıları arasında yer alıyor. AI1 uydularında yaklaşık 110 metrekarelik sıvı radyatörler kullanılacak ve bu sistemler oluşan ısıyı doğrudan uzayın vakumuna yayarak uzaklaştıracak. Ayrıca mikrometeoritlere ve uzay çöplerine karşı koruma sağlayan yedekli soğutma döngüleri de tasarımın bir parçası olacak.
Bununla birlikte uzmanlar, vakum ortamında yüksek güçlü yapay zeka sistemlerinin etkin şekilde soğutulmasının teknik zorluklarına ve milyonlarca yeni uydunun yörünge trafiği üzerinde oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor. SpaceX ise bu sorunların geliştirme sürecinde çözüleceğini ve projeyi aşamalı olarak büyüteceğini belirtiyor.
Şirket, ilk AI1 prototip uydularını 2027'nin başında uzaya göndermeyi planlıyor. Aynı yıl içerisinde Gigasat adı verilen yeni üretim tesisinde seri üretime geçilmesi hedefleniyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/SpaceX-details-AI1-satellite-specs-and-cooling-for-Starmind-data-center-in-space.1340218.0.html https://www.spacex.com/spacexai/starmind#power-generation Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: