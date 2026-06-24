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    SpaceX, uzayda yeni dönemi başlatıyor: Starfall ilk kez test edildi

    SpaceX, dünyanın herhangi bir noktasına hızlı kargo ulaştırmayı hedefleyen Starfall aracını ilk kez test etti. Yeni sistem, ticari üretimden askeri lojistiğe kadar geniş kullanım alanı vadediyor.

    SpaceX, uzayda yeni dönemi başlatıyor: Starfall test edildi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, uzay üzerinden dünyanın herhangi bir noktasına kritik yük ulaştırmayı amaçlayan yeni nesil kargo aracı Starfall için ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Şirketin bugüne kadar kamuoyundan büyük ölçüde gizli tuttuğu atmosfere yeniden giriş aracı Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşınarak test edildi.

    İlk görev Falcon 9 ile başladı

    Starfall test görevi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan geçtiğimiz gün yerel saatle 06.53'te fırlatılan bir Falcon 9 roketiyle başladı. Roketin en az bir Starfall kapsülünü yörüngeye taşıdığı, bunun yanında açıklanmayan başka bir yükün de bulunabileceği belirtiliyor.

    Görev planına göre araç, Dünya çevresinde iki tur attıktan sonra Falcon 9'un üst kademesinden ayrılarak atmosfere yeniden giriş yaptı. Paraşüt destekli iniş gerçekleştiren kapsülün Pasifik Okyanusu'na kontrollü şekilde inmesi hedeflendi. İniş konumunun Kaliforniya'nın yaklaşık 1.300 kilometre batısında olduğu belirtildi.

    Uzay tabanlı küresel kargo hizmeti

    Geçtiğimiz ay ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yayımladığı çevresel değerlendirme raporu Starfall'ın amacına ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koymuştu. Rapora göre araç, "uzay üzerinden malların taşınması ve teslim edilmesi" amacıyla geliştirildi.

    Bunun yanında Starfall’un mikro yerçekimi ortamına düşük maliyetli ve düzenli erişim sağlayarak bilimsel araştırmaları ve uzayda üretim faaliyetlerini desteklemesi planlanıyor. Özellikle ilaç sektörünün ilgi gösterdiği uzayda üretim çalışmalarında geliştirilen malzemelerin yeniden Dünya'ya getirilmesi de sistemin kullanım senaryoları arasında yer alıyor.

    1 tona kadar yük taşıyabiliyor

    SpaceX, uzayda yeni dönemi başlatıyor: Starfall test edildi Tam Boyutta Gör
    FAA belgelerine göre Starfall, 3,1 metre çapında ve 0,75 metre yüksekliğinde popüler UFO görüntüleri gibi tabak şeklinde bir tasarıma sahip. Aracın boş ağırlığı yaklaşık 2,1 ton, taşıyabileceği maksimum yük ise 1 ton seviyesinde. Böylece tam yüklü durumda toplam ağırlığı 3,1 tona ulaşıyor.

    Yalnızca kargo taşımak üzere tasarlanan Starfall, astronot taşımacılığında kullanılan Crew Dragon kapsülünden daha küçük boyutlara sahip. Gelecekte Starfall'un hem Falcon 9 hem de çok daha büyük olan Starship roketiyle yörünge altı görevlerde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

    Mevcut sürüm, kendi başına yörüngeden çıkış yapabilecek itki sistemine sahip değil. Bunun yerine fırlatıldığı roket, yeniden giriş sürecini başlatıyor. Roketten ayrıldıktan sonra ise araç, sıkıştırılmış azot gazı kullanan yönlendirme sistemiyle ısı kalkanını atmosfere doğru doğru açıya getirerek kontrollü iniş gerçekleştiriyor.

    ABD ordusu potansiyel kullanıcılar arasında

    Starfall’un en dikkat çekici kullanım alanlarından biri ise askeri lojistik olabilir. ABD Savunma Bakanlığı, SpaceX ile Rocket Cargo (Point-to-Point Delivery) konsepti üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında gelecekte Starship kullanılarak ağır askeri ekipman ve malzemelerin dünyanın uzak noktalarına bir saatten kısa sürede ulaştırılması hedefleniyor.

    Ancak yaklaşık 20 katlı bina yüksekliğinde ve 9 metre çapındaki Starship'in özel hazırlanmış iniş alanlarına ihtiyaç duyması, daha küçük yükler için Starfall'u daha esnek bir seçenek haline getirebilir. Öte yandan Pentagon, uzaydan küresel kargo taşımacılığı teknolojileri konusunda Blue Origin, Rocket Lab ve Anduril ile de çeşitli geliştirme ve araştırma anlaşmaları yürütüyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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