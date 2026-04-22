SpaceX ve Cursor ortak oluyor: 60 milyar dolarlık AI hamlesi

Tam Boyutta Gör SpaceX, yapay zeka destekli kodlama aracıyla öne çıkan Cursor ile yakın bir ortaklığa başladı. Bu anlaşma kapsamında şirketin Cursor'a 10 milyar dolar yatırım yapabileceği ya da yıl sonuna doğru yaklaşık 60 milyar dolar değerleme üzerinden tamamen satın alabileceği belirtiliyor.

SpaceX ve Cursor güçlerini birleştiriyor

Kaçıranlar için Cursor, geliştiricilere hem kendi modellerini hem de OpenAI, Google ve Anthropic gibi farklı sağlayıcıların modellerini kullanarak kod yazma imkânı sunan bir platform olarak biliniyor. Bu esneklik, onu son dönemde "vibe coding" yaklaşımının merkezine yerleştirmiş durumda. Ortaklığın en kritik noktası ise altyapı tarafında.

Cursor, model eğitimi sürecinde yaşadığı işlem gücü (compute) sınırlamalarını aşmak için xAI tarafından geliştirilen Colossus altyapısından faydalanacak. Bu sayede hem model kapasitesinin hem de genel yapay zeka yeteneklerinin ciddi şekilde artırılması hedefleniyor. Öte yandan bu hamle, Elon Musk'ın kontrolündeki şirketler arasında giderek daha sıkı bir entegrasyon oluştuğunu da gösteriyor.

Satın alma gerçekleşirse Cursor'un bu ekosisteme nasıl entegre edileceği henüz net değil. Ancak gelişme, yapay zekâ destekli yazılım araçlarının gelecekte çok daha merkezi bir rol oynayacağını gösteriyor.

