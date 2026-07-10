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    SpaceX ve ispace anlaştı: Starship, Ay'a ticari yük taşımacılığı dönemini başlatıyor

    Japon uzay şirketi ispace, SpaceX ile Starship özelinde yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, Ay'a ticari yük taşımacılığını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

    SpaceX ve ispace'ten Ay taşımacılığı için stratejik ortaklık Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli uzay taşımacılığı şirketi ispace, SpaceX'in Starship sistemi üzerinden yeni ve daha düşük maliyetli bir Ay kargo taşımacılığı hizmeti başlatacağını duyurdu. Şirket, 2030 yılına kadar Ay'a iniş yapması planlanan bir Starship görevi için 500 kilogram yük kapasitesini 50 milyon dolar karşılığında satın aldı.

    Bu anlaşma kapsamında ispace, dünyanın farklı bölgelerindeki müşterilerin yüklerini aynı Starship göreviyle Ay yüzeyine ulaştırabilecek bir Ay yüzeyi taşıma aracı geliştirecek. Böylece tek bir görevde birden fazla müşterinin yükü ortak şekilde Ay'a taşınabilecek.

    Yeni hizmet, mevcut Ay iniş araçlarını tamamlayacak

    ispace İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hideari Kamiya, şirketin geliştirdiği yeni "lunar access integrator" hizmetini, Ay'a giden yükler için bir "otobüs", şirketin geliştirmeye devam ettiği özel Ay iniş araçlarını ise "taksi" olarak tanımladı. Şirketin açıklamasına göre yeni hizmet, mevcut iniş araçlarının yerini almak yerine onları tamamlayacak ve farklı ölçeklerdeki yüklerin Ay yüzeyine ulaştırılmasını kolaylaştıracak.

    ispace, 2023 ve 2025 yıllarında gerçekleştirdiği ancak başarıyla sonuçlanmayan Ay inişi denemelerinde SpaceX'in Falcon 9 roketlerini kullanmıştı. Yeni iş birliğiyle şirket, ilk kez Starship tabanlı Ay görevlerine yöneliyor.

    SpaceX ve ispace'ten Ay taşımacılığı için stratejik ortaklık Tam Boyutta Gör
    Şirketin hedefi 2030 yılına kadar "Ultra" adı verilen üç Ay iniş aracını Ay yüzeyine güvenli şekilde indirmek. Bu görevlerden biri, NASA'nın CLPS (Commercial Lunar Payload Services- Ticari Ay Yükü Hizmetleri) programı kapsamında gerçekleştirilecek.

    SpaceX de yaptığı açıklamada ispace ile iş birliğinin Starship görevlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Şirket, Starship'in yeniden kullanılabilir bir taşıma sistemi olduğunu ve Falcon 9'dan farklı olarak Ay'a, gelecekte ise Mars'a insan ve yük taşımak üzere geliştirildiğini vurguladı.

    SpaceX Ticari Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephanie Bednarek, ispace'in entegrasyon hizmetlerinin küçük ölçekli yüklerin Ay görevlerinde yer bulmasını kolaylaştıracağını ve şirketin müşterilerine Ay yüzeyine erişim konusunda önemli bir fırsat sunacağını ifade etti.

    Taraflar arasındaki iş birliği münhasır (özel) bir anlaşma niteliği taşımıyor. NASA, Artemis programı kapsamında astronotları yeniden Ay'a göndermeyi hedefleyen ilk Starship Ay inişini 2028 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. Öte yandan ABD merkezli Ay keşif aracı girişimi Astrolab da gelecekteki bir Starship görevi için yük kapasitesi ayırtmış durumda.

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