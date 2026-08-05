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    SpaceX ve Nvidia uzayda yapay zeka veri merkezi kuruyor!

    SpaceX ve Nvidia, Rubin GPU'larla donatılacak Starmind AI1 uydusunu geliştiriyor. Şirket, uzun vadede bir milyon uydudan oluşan uzay tabanlı yapay zeka ağı kurmayı hedefliyor.

    SpaceX ve Nvidia uzayda yapay zeka veri merkezi kuruyor! Tam Boyutta Gör
    SpaceX ile Nvidia, yapay zekayı Dünya'nın yörüngesine taşıyacak iddialı bir projeyi duyurdu. İki şirket, alçak Dünya yörüngesinde yapay zeka iş yüklerini doğrudan uzayda çalıştıracak Starmind AI1 uydusunun işlem platformunu birlikte geliştirecek.

    Rubin GPU'lar ve Vera işlemciler kullanılacak

    SpaceX, ilk Starmind uydularında Nvidia'nın Vera CPU ve Rubin GPU platformlarını kullanacağını açıkladı. Elon Musk da iş birliğini kendi X hesabından doğrulayarak SpaceX'in yalnızca Nvidia GPU'larını kullanacağını söyledi. Bunun nedenini ise "en iyisi oldukları" sözleriyle açıkladı.

    Nvidia geçtiğimiz mayıs ayında uzay için geliştirilen Space-1 Vera Rubin modülünü zaten duyurmuştu. Bu modül dört Rubin GPU, iki Vera CPU ve oldukça yüksek miktarda bellek sunuyor. Şirkete göre bu çözüm, H100 GPU'suna kıyasla 25 kata kadar daha yüksek yapay zeka işlem performansı sunabiliyor. Platformun ticari sevkiyatlarının ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanıyor.

    Bu ortaklık aynı zamanda SpaceX'i Nvidia'nın büyüyen uzay bilişim ekosistemine de dahil ediyor. Nvidia, mart ayında uzay platformunu tanıtırken altı fırlatma ortağı açıklamış ancak SpaceX bu listede yer almamıştı. Yeni anlaşmayla birlikte iki şirket, uzay tabanlı yapay zeka altyapısını birlikte geliştirecek.

    Hedef bir milyon yapay zeka uydusu

    SpaceX ve Nvidia uzayda yapay zeka veri merkezi kuruyor! Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in vizyonu ise basit bir “gösterim” projesinden ibaret değil. Şirket, uzun vadede bir milyon uyduya ulaşabilecek bir ağ kurmayı planlıyor. Bu sistem, uzayda çalışan dağıtık bir yapay zeka süper bilgisayarı gibi görev yapacak.

    Şirkete göre uzay, yapay zeka hesaplamaları için önemli avantajlar sunuyor. Güneş eşzamanlı yörüngede görev yapan uydular sürekli güneş enerjisi alabildiğinden Dünya'daki elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olacak.

    Starmind mimarisi ayrıca esnek donanım yapısıyla tasarlandı. Böylece gelecekte uyduların üzerindeki işlemciler, uzay aracının tamamı yeniden tasarlanmadan farklı üreticilerin yeni nesil çipleriyle değiştirilebilecek.

    Testler 2027'de başlayacak

    SpaceX, yılın başlarında ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak yaklaşık 500 ila 2.000 kilometre irtifada görev yapacak bir milyona kadar yörüngesel veri merkezi uydusu için izin talebinde bulundu. Şirketin başvurusunda, uydular arasında petabit ölçekli optik iletişim ağı kurulacağı ve verilerin yüksek hızlı lazer bağlantılarıyla aktarılacağı belirtildi.

    Starmind AI1 prototipinin ilk testlerinin 2027'nin başlarında başlaması, geliştirme takviminin planlandığı gibi ilerlemesi halinde ise aynı yıl seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Bu üretim faaliyetleri için SpaceX'in yeni kuracağı Gigasat tesisinden yararlanılacak. Ancak proje henüz tüm düzenleyici süreçleri tamamlamış değil. FCC ilk başvuruyu kabul etmiş olsa da, geniş kapsamlı uydu ağının kurulmasına ilişkin nihai karar henüz verilmedi.

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    maligezgin 39 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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