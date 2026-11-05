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    SpaceX ve Qualcomm’dan Starlink Mobile için 5G hamlesi

    Qualcomm ve SpaceX, Starlink Mobile için ABD genelinde on binlerce 5G baz istasyonu kuracak. Bu anlaşma sayesinde SpaceX, ABD’deki dev operatörler ile rekabete girecek.

    SpaceX ve Qualcomm’dan Starlink Mobile için 5G hamlesi Tam Boyutta Gör

    SpaceX, ABD genelinde Starlink Mobile markasıyla sunmayı planladığı 5G mobil ağ şebekesi için Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. 2027'de başlaması planlanan dağıtım kapsamında on binlerce baz istasyonu kurulacak. Qualcomm'un Dragonwing altyapı platformlarıyla desteklenecek şebeke, şirketin uydu bağlantısının yanı sıra karasal mobil iletişim alanında da büyük operatörlerle rekabet etmesini sağlayacak.

    Qualcomm Dragonwing platformları kullanılacak

    Anlaşma kapsamında Qualcomm, SpaceX'in 5G baz istasyonlarında kullanılmak üzere Dragonwing QRU100 ve QDU100 platformlarını sağlayacak. Donanım bileşenlerinin yanı sıra şebekenin yönetiminde kullanılacak bazı özel yazılımlar da Qualcomm tarafından sunulacak.

    Dragonwing platformu hücresel ağlarda kapsama alanını, kapasiteyi ve spektrum verimliliğini artırmayı hedefleyen donanım ve yazılım çözümlerinden oluşuyor. SpaceX, bu altyapıyı kendi doğrudan cihaza bağlantı (Direct-to-Cell) sağlayan uydu ağıyla birlikte çalıştıracak.

    Şebekede 64T64R Massive MIMO teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji, çok sayıda anten üzerinden eş zamanlı veri iletimini mümkün kılarak ağ kapasitesini ve spektrum kullanım verimliliğini artırıyor.

    SpaceX devlerle rekabet edecek

    SpaceX'in planı, mevcut mobil operatörlerin ağlarına uydu bağlantısı eklemekten daha kapsamlı. Şirket, uydu ve karasal mobil altyapıyı tek bir ağda birleştirerek ABD genelinde entegre bir mobil iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor.

    Bu doğrultuda şirket, mobil şebeke işletmek için gerekli radyo frekans lisanslarının bir bölümünü satın aldı. Ayrıca son dönemde Boost Mobile'ı satın almayı değerlendirdiğine ilişkin haberler gündeme geldi.

    SpaceX, yeni altyapının hayata geçirilmesiyle AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi büyük ABD operatörleriyle doğrudan rekabet edebilecek.

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