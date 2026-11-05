SpaceX ve Qualcomm’dan Starlink Mobile için 5G hamlesi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat SpaceX, Starlink Mobile için ABD genelinde kendi 5G şebekesini kurmak üzere teknoloji devi Qualcomm ile anlaştı. 2027'de hayata geçecek proje kapsamında on binlerce baz istasyonu kurulacak. Qualcomm'un Dragonwing altyapısıyla desteklenen sistem, SpaceX'in uydu ağıyla entegre çalışacak. Böylece uydu ve karasal iletişim tek bir mobil ağda birleşecek. Bu hamle, SpaceX'in AT&T ve Verizon gibi dev operatörlere doğrudan rakip olmasını sağlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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SpaceX, ABD genelinde Starlink Mobile markasıyla sunmayı planladığı 5G mobil ağ şebekesi için Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. 2027'de başlaması planlanan dağıtım kapsamında on binlerce baz istasyonu kurulacak. Qualcomm'un Dragonwing altyapı platformlarıyla desteklenecek şebeke, şirketin uydu bağlantısının yanı sıra karasal mobil iletişim alanında da büyük operatörlerle rekabet etmesini sağlayacak.

Qualcomm Dragonwing platformları kullanılacak

Anlaşma kapsamında Qualcomm, SpaceX'in 5G baz istasyonlarında kullanılmak üzere Dragonwing QRU100 ve QDU100 platformlarını sağlayacak. Donanım bileşenlerinin yanı sıra şebekenin yönetiminde kullanılacak bazı özel yazılımlar da Qualcomm tarafından sunulacak.

Dragonwing platformu hücresel ağlarda kapsama alanını, kapasiteyi ve spektrum verimliliğini artırmayı hedefleyen donanım ve yazılım çözümlerinden oluşuyor. SpaceX, bu altyapıyı kendi doğrudan cihaza bağlantı (Direct-to-Cell) sağlayan uydu ağıyla birlikte çalıştıracak.

Şebekede 64T64R Massive MIMO teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji, çok sayıda anten üzerinden eş zamanlı veri iletimini mümkün kılarak ağ kapasitesini ve spektrum kullanım verimliliğini artırıyor.

SpaceX devlerle rekabet edecek

SpaceX'in planı, mevcut mobil operatörlerin ağlarına uydu bağlantısı eklemekten daha kapsamlı. Şirket, uydu ve karasal mobil altyapıyı tek bir ağda birleştirerek ABD genelinde entegre bir mobil iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor.

Akıllı telefonlar uyduya kesintisiz geçiş yapabilecek 1 gün önce eklendi

Bu doğrultuda şirket, mobil şebeke işletmek için gerekli radyo frekans lisanslarının bir bölümünü satın aldı. Ayrıca son dönemde Boost Mobile'ı satın almayı değerlendirdiğine ilişkin haberler gündeme geldi.

SpaceX, yeni altyapının hayata geçirilmesiyle AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi büyük ABD operatörleriyle doğrudan rekabet edebilecek.

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