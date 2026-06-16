SpaceX, AI kodlama aracı Cursor’u 60 milyar dolara satın alıyor

Açıklama, SpaceX'in kısa süre önce Nasdaq'ta gerçekleştirdiği dikkat çekici halka arzın ardından geldi. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerine çıktığı ve böylece dünyanın en değerli şirketleri arasına girdiği belirtilmişti.
Cursor ile aylardır ilgileniliyor
SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alma işleminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bununla birlikte SpaceX'in Cursor'a yönelik ilgisinin yeni olmadığı ifade ediliyor. Şirket, nisan ayında yaptığı açıklamada Anysphere'i yıl içinde 60 milyar dolar karşılığında satın alma veya iki şirket arasında kurulacak yeni ortaklık için 10 milyar dolar ödeme yapma seçeneğini güvence altına aldığını duyurmuştu. Şimdi ise bu sürecin satın alma yönünde ilerlediği netlik kazandı.
Cursor, OpenAI ve Anthropic gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla birlikte, yazılım geliştirme süreçlerini yapay zeka yardımıyla otomatikleştiren çözümler sunan girişimler arasında yer alıyor.
Söz konusu satın alma, SpaceX'in şubat ayında bünyesine kattığı ve Grok sohbet botunu geliştiren xAI için de önemli bir stratejik fırsat olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka tabanlı kodlama alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtilen xAI, Cursor'un teknolojisi sayesinde bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: