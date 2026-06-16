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    SpaceX, AI kodlama aracı Cursor’u 60 milyar dolara satın alıyor

    SpaceX, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor'un geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Anlaşmanın ilerleyen aylarda tamamlanması bekleniyor.

    SpaceX, yapay zeka aracı Cursor’u 60 milyar dolara satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor'un geliştiricisi olan Anysphere'i 60 milyar dolar karşılığında satın alma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu hamleyle kurumsal yapay zeka pazarındaki etkisini artırmayı hedefliyor.

    Açıklama, SpaceX'in kısa süre önce Nasdaq'ta gerçekleştirdiği dikkat çekici halka arzın ardından geldi. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerine çıktığı ve böylece dünyanın en değerli şirketleri arasına girdiği belirtilmişti.

    Cursor ile aylardır ilgileniliyor

    SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alma işleminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    Bununla birlikte SpaceX'in Cursor'a yönelik ilgisinin yeni olmadığı ifade ediliyor. Şirket, nisan ayında yaptığı açıklamada Anysphere'i yıl içinde 60 milyar dolar karşılığında satın alma veya iki şirket arasında kurulacak yeni ortaklık için 10 milyar dolar ödeme yapma seçeneğini güvence altına aldığını duyurmuştu. Şimdi ise bu sürecin satın alma yönünde ilerlediği netlik kazandı.

    Cursor, OpenAI ve Anthropic gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla birlikte, yazılım geliştirme süreçlerini yapay zeka yardımıyla otomatikleştiren çözümler sunan girişimler arasında yer alıyor.

    Söz konusu satın alma, SpaceX'in şubat ayında bünyesine kattığı ve Grok sohbet botunu geliştiren xAI için de önemli bir stratejik fırsat olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka tabanlı kodlama alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtilen xAI, Cursor'un teknolojisi sayesinde bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilir.

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