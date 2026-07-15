SpaceX, yeni ev tipi Starlink V5 antenini tanıttı: Daha küçük, daha hafif ve daha verimli

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Starlink internet hizmeti için geliştirdiği yeni Starlink V5 ev tipi antenini kullanıma sundu. Yeni model, bağlantı hızını artırmasa da daha kompakt tasarımı, düşük güç tüketimi ve kolay kurulumu ile dikkat çekiyor.

Şirketin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Starlink V5, ilk etapta ABD'nin belirli bölgelerinde satışa çıktı. Yeni model, 2023'te tanıtılan Starlink V4'ün yerini tamamen almayacak ve mevcut Starlink Residential planı kapsamında V4 ile birlikte sunulmaya devam edecek.

Daha küçük ve daha hafif tasarım

Starlink V5'in önceki nesilden en büyük farkı, daha küçük ve daha hafif olması. V5 modeli 130 x 306 x 34 mm boyutlarına sahipken, V4 modeli 594 x 384 x 38 mm ölçülerindeydi. Yeni anten ayrıca 1,1 kg ağırlığıyla, V4'ün 3 kg'lık ağırlığına kıyasla oldukça hafif.

Yeni modelin en dikkat çeken avantajlarından biri de enerji verimliliği. Starlink V5, 35 ila 50 watt arasında güç tüketirken, V4 modeli 75 ila 100 watt arasında enerji harcıyordu. Bu sayede uzun vadede elektrik tüketiminin de azalması bekleniyor.

Yeni anten daha modern olsa da internet hızında herhangi bir artış sunmuyor. Aksine teknik verilere göre Starlink V5, 375 Mbps+ veri hızını desteklerken, V4 modeli 400 Mbps+ seviyesine ulaşabiliyor.

Starlink V5, taşınabilir Starlink Mini ile benzer ağırlığa sahip olsa da hareket halindeki kullanım için tasarlanmadı. Yeni anten, kutudan Router Mini ile birlikte çıkıyor ve çatı montajı için bir boru adaptörü de pakete dahil ediliyor.

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Daha yüksek üretim hedefleniyor

SpaceX CEO'su Elon Musk da kısa süre önce paylaştığı bir videoda yeni anteni göstererek V5'in mevcut terminallere kıyasla çok daha yüksek üretim hacmine ulaşacağını söyledi.

Öte yandan şirket, 2027'nin ortalarında hizmete girmesi planlanan yeni nesil Starlink Mobile ağını da duyurdu. Bu sistemin 150 Mbps'ye kadar hız sunması ve performans açısından yüksek hızlı bir 5G mobil şebekesine benzer bir deneyim yaşatması hedefleniyor. SpaceX ayrıca geçtiğimiz yıl gigabit seviyesinde internet bağlantısını destekleyen 2.000 dolarlık Performance antenini de tanıtmıştı.

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