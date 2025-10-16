Giriş
    SpaceX, yeni nesil Starlink V3 uydularını tanıttı: 1 Gbps indirme hızı!

    SpaceX, yeni nesil V3 Starlink uydularını sergiledi. Gigabit hızında internet sunacak uydular, her fırlatmada Starlink ağına saniyede 60 terabit ek indirme kapasitesi kazandıracak.

    SpaceX, yeni nesil Starlink V3 uydularını tanıttı Tam Boyutta Gör

    SpaceX, küresel internet hizmeti Starlink’in yeni nesil V3 uydularını tanıtarak ağ kapasitesinde dev bir sıçrama yapacağının sinyallerini verdi. Şirket, bu yeni uyduların ilk kez kullanıcılara gigabit hızında internet sunacağını ve Starlink ağına her fırlatmada toplamda 60 terabit/saniyeye downlink kapasitesi ekleyeceğini açıkladı.

    Yeni Starlink V3 uyduları, önceki nesillere göre hem fiziksel hem de teknik açıdan önemli ölçüde ayrışıyor. Her bir V3 ünitesinin ağırlığı yaklaşık 2.000 kilogram olarak belirtiliyor. Bu da 600 kilogramdan hafif V2 Mini ve 300 kilogramlık V1 modellerine kıyasla oldukça büyük bir artış anlamına geliyor. Bu devasa kütle farkı, SpaceX’in neden artık Falcon 9 yerine daha güçlü Starship roketini tercih edeceğini de açıklıyor. Zaten şirket, bu yeni uyduların tanıtımını Starship’in 11. test uçuşunun canlı yayını sırasında yaptı. Test uçuşunda sekiz adet sahte Starlink V3 "simülatör" uydusu da yerleştirildi.

    Önceki açıklamalara göre her bir Starship fırlatmasıyla 60 adet V3 uydusu yörüngeye yerleştirilebilecek. Bu sayı, önceki Falcon 9 fırlatmalarında taşınan V2 Mini uydularının kapasitesinin 20 katı anlamına geliyor. Performans tarafında ise her bir V3 uydusu 1 Tbps indirme ve 160 Gbps yükleme bant genişliği sunacak. Bu değerler, mevcut V2 Mini uydularına kıyasla indirme hızında 10 kat, yükleme hızında ise 24 kat artış hız demek.

    Yeni nesil mimarisi sayesinde V3 uydularının, Elon Musk’ın uzun süredir hedeflediği küresel geniş bant bağlantı vizyonunu gerçeğe dönüştürmesi bekleniyor. Daha yüksek hız, düşük gecikme ve artan kapsama alanı sayesinde mevcut kullanıcıların yaşadığı kapasite ve bağlantı sorunlarının büyük ölçüde giderileceği öngörülüyor. Ancak bu gelişmiş hızlardan tam olarak yararlanmak için Starlink kullanıcılarının yeni donanımlara geçmesi gerekebileceği de belirtiliyor. Öte yandan Starlink V3 uydularının ne zaman fırlatılmaya başlanacağı ise şimdilik belirsiz.

