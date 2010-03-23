Sparkle 128-bit destekli GeForce 210 modelini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde 2GB DDR2 bellek kapasiteli GeForce 220 modelini duyuran Sparkle, Fermi öncesinde alternatif model çalışmalarına devam ediyor. Firma bugün yapıtığı açıklama ile 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce 210 modelini tanıttı. Bilindiği üzere GeForce 210, resmi olarak 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip ancak Sparkle, 128-bit bellek veri yoluna sahip yeni modeliyle farklılık yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GPU'nun güç verdiği yeni modele 24x paralel işlem birimi ve 1GB DDR2 bellek kapasitesi eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 475MHz, paralel işlemcileri 1100MHz ve bellekleri de 800MHz'de çalışan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donaınmsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü atarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran kartın aktif soğutma ile serinletildiğini görünüyoruz. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak 128-bit destekli GeForce 210 için Sparkle'dan henüz resmi herhangi bir fiyat açıklaması gelmiş değil.