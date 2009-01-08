Sparkle 1GB GDDR3 bellekli GeForce 9600GSO modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurmasıyla birlikte gün yüksek performanslı ekran kartlarının günü oldu fakat özellikle Calibre serisi performanslı odaklı modelleriyle tanınan Sparkle, orta segmentte yeni bir ekran kartı almayı planlayanlar için hazırladığı GeForce 9600GSO tabanlı ekran kartını duyurarak kullanıcılara yeni bir alternatif sundu.

Sparkle'ın yeni modeli tasarım özelliklerli ve tercih edilen soğutucusu itibariyle Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor. Mavi renkli baskılı devre kullanan yeni model 128-bit bellek veri yolu desteği ve 92x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlem birimleri 1375MHz, bellekleri (1024MB GDDR3) ise 1600MHz'de görev yapıyor.

Çift slot soğutucu ile desteklenen ekran kartı DirectX 10 desteğinin yanı sıra Nvidia'nın son dönemde sık sık gündeme getirdiği PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor. Yüksek tanımlı videolarda CPU'nın iş yükünü en aza indirmek adına PureVideo HD teknolojisiy GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen kart üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

Sparkle'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı ekran kartının 100 Avro civarı fiyatla satışa sunulması bekleniyor.