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Sparkle 1GB GDDR3 bellekli GeForce 9600GSO modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle 1GB GDDR3 bellekli GeForce 9600GSO modelini tanıttı
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Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurmasıyla birlikte gün yüksek performanslı ekran kartlarının günü oldu fakat özellikle Calibre serisi performanslı odaklı modelleriyle tanınan Sparkle, orta segmentte yeni bir ekran kartı almayı planlayanlar için hazırladığı GeForce 9600GSO tabanlı ekran kartını duyurarak kullanıcılara yeni bir alternatif sundu.

Sparkle'ın yeni modeli tasarım özelliklerli ve tercih edilen soğutucusu itibariyle Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor. Mavi renkli baskılı devre kullanan yeni model 128-bit bellek veri yolu desteği ve 92x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlem birimleri 1375MHz, bellekleri (1024MB GDDR3) ise 1600MHz'de görev yapıyor.

Çift slot soğutucu ile desteklenen ekran kartı DirectX 10 desteğinin yanı sıra Nvidia'nın son dönemde sık sık gündeme getirdiği PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor. Yüksek tanımlı videolarda CPU'nın iş yükünü en aza indirmek adına PureVideo HD teknolojisiy GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen kart üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

Sparkle'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı ekran kartının 100 Avro civarı fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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mamad 10 yıl
192 bit bellek veriyolu olduğunu düşünürsek bana 1 Gb bellek taşıması ilginç geldi. 3 adet bellek kontrolcüsüne 384 veya 768 Mb bellekler bile daha mantıklıydı.


Buarada geç kalınmış bir kart. Gereksiz. Fİyatı yüksek.

@gyradel

Keşke hazır pc'lerde genel olarak bu kartı kullansalar. q6600 ile hd3450 kullanmalarından daha iyidir.


Ekleme: Hiç dikkat etmedim. Konu küçük çapta bir hortlamaya maruz kalmış.
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coreindie 10 yıl
Kartın fiyatı o kadar da ucuz değil 100 euro ati hd4830 512mb ddr3 ekran kartı alınabiliyor.
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PeGaSuS@01 10 yıl
hala utanmadan üretiyolar mı bu kartı
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a1a1a1fs 10 yıl
100 avro bide off
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tombombadil_07 10 yıl
Herkes 4850 alabilecekmi ya da gtx260 parasına göre davranır millet, arz/talep meselesi hiçbir firma zarar edeceği bir ürünü çıkarmaz piyasayı araştırıp ona göre sunar yoksa piyasadan silinir. Hiç olmadı gtx260 ın yanına fizik hesaplamaları içinde alan olabilir.
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gezgin 10 yıl
9600gso nun ümüğünü zaten 192bit bellek arayolu sıkıyor. Bide niye 128 bit olanını üretiyorlarki hiç anlamıyorum 1gb yerine 768mb olsun zaten 9600gso lar 768mb ın tamamını kullacak kadar güçlü kartlar değilki.
Birde bu 92 iş hatlı olanı yeni mi çıktı bildiğim tüm 9600gso lar 96 paralel işlem birimine sahip
. yeni versiyon olanları hariç.

Düzeltme: İmla
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ali277 10 yıl









bunu alacağıma hd4670 alırım
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