Sparkle, Avrupa Araştırma ve Eğitim Topluluğunda Bulutun Benimsenmesini Hızlandırıyor

İtalya'nın ilk uluslararası servis sağlayıcısı olan ve dünyanın en iyi on operatörü arasında yer alan Sparkle, pan-Avrupa araştırma, eğitim ağı ve hizmetleri sağlayıcısı GÉANT tarafından, OCRE Cloud Framework sağlayıcısı olarak seçildi. Anlaşmaya göre Sparkle, 27 ülkedeki Ar-Ge kurumlarına bulut çözümleri ve profesyonel hizmetler sunacak.

Open Clouds for Research (OCRE) projesi, 2019 yılında GÉANT liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından başlatıldı. Aynı zamanda CERN, RHEA ve Trust-IT'yi de içeren projenin amacı, Avrupa araştırma topluluğunda bulutun benimsenmesini sağlamak ve kolaylaştırmak. Bulut servis sağlayıcıları ile kullanıma hazır hizmet anlaşmaları ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 9.5 milyon Euro'luk bir bütçe ile OCRE Cloud Framework, Ar-Ge topluluğuna 10.000'den fazla araştırma ve eğitim kuruluşu için bu çözümlerin satın alınmasını kolaylaştıran standartlaştırılmış bir sözleşme aracı sunuyor.



2020'nin sonunda tamamlanan ihale süreciyle birlikte Sparkle, OCRE Cloud Framework sağlayıcısı ve Google Cloud entegratörü olarak 27 Avrupa ülkesinde ödüllendirildi: Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık.

Anlaşma kapsamında Sparkle, buluta geçişlerinde kurumları desteklemek için profesyonel hizmetlerle zenginleştirilmiş Google Cloud teknolojilerine dayalı anahtar teslimi bulut çözümleri sunacak. Sparkle’ın yetkinlik merkezi tarafından sağlanan deneyim, bulut ve uç bilişim alanında mükemmeliyetçiliğiyle bilinen TIM Group'a ait Noovle tarafından desteklenecek ve geliştirilecek.

2016-2020 döneminde GÉANT tarafından seçilmiş bir sağlayıcı olarak nitelendirilen bu yeni ödülle Sparkle, araştırma ve eğitim topluluğuna en iyi bulut çözümlerini sunma ve buluta geçişin maliyetini ve karmaşıklığını azaltma yönündeki taahhüdünü güçlendirdi. Çoklu bulut çözümleri ile Sparkle, müşterilerin şirketlerinde bulunan bulut altyapılarını özel, yüksek hızlı ve güvenli bağlantılar aracılığıyla büyük genel bulut sağlayıcılarına bağlamak için yönetim konsolları ve bağlantı hizmetlerinin yanı sıra birden fazla genel veya özel platformda bulut hizmetleri sağlıyor.



Sparkle'ın Avrupa araştırma ve eğitim topluluğuna sunduğu bulut çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için cloud.tisparkle.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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