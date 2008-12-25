Sparkle düşük profilli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu

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Donanım üreticilerinin düşük profilli çözümlere olan ilgisi artıyor. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi özel modelleriyle tanınan Sparkle, GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT için düşük profilli iki yeni model hazırladı. Firmanın yeni ekran kartlarından özellikle GeForce 9800GT dikkat çekiyor zira daha önce farklı firmalar tarafından düşük profilli GeForce 9600GT modelleri anons edilmişti fakat GeForce 9800GT gibi performans çıtası yüksek bir modelin düşük profilli varyasyonlarını bulabilmek açıkçası pekte kolay değil.

Yüksek performanslı HTPC sistem kurmak isteyenler için hazırlanan SX96GT512D3L-NM ve SX98GT512D3L-NM kod adlı yeni modellerin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan kartlar yüksek tanımlı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve DirectX 10 desteği sunuyorlar. Çift slot soğutucu ile donatılan kartların yine her ikisinde de DVI ve HDMI konnektörleri yer alıyor. Tabii düşük profilli iki yeni modeli farklılaştıran önemli teknik detaylar da var.

Sparkle'ın düşük profilli GeForce 9800GT modeli 112x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 500MHz'De çalışan kartın paralel işlemcileriyle 1500MHz'de görev yapıyor. GeForce 9600GT'de ise 96x paralel işlem birimi bulunurken kartın grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlemcileri ise 1625MHz'de çalışıyor. Belirttiğimiz gibi 512MB GDDR3 bellekle donatılan her iki modelin de bellek saat hızı 1800MHz olarak belirlenmiş. Sparkle'ın Ocak ayında kullanıma sunulması beklenen her iki yeni model için de henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.