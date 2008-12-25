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Sparkle düşük profilli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu

10 yıl
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle düşük profilli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
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Donanım üreticilerinin düşük profilli çözümlere olan ilgisi artıyor. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi özel modelleriyle tanınan Sparkle, GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT için düşük profilli iki yeni model hazırladı. Firmanın yeni ekran kartlarından özellikle GeForce 9800GT dikkat çekiyor zira daha önce farklı firmalar tarafından düşük profilli GeForce 9600GT modelleri anons edilmişti fakat GeForce 9800GT gibi performans çıtası yüksek bir modelin düşük profilli varyasyonlarını bulabilmek açıkçası pekte kolay değil.

Yüksek performanslı HTPC sistem kurmak isteyenler için hazırlanan SX96GT512D3L-NM ve SX98GT512D3L-NM kod adlı yeni modellerin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan kartlar yüksek tanımlı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve DirectX 10 desteği sunuyorlar. Çift slot soğutucu ile donatılan kartların yine her ikisinde de DVI ve HDMI konnektörleri yer alıyor. Tabii düşük profilli iki yeni modeli farklılaştıran önemli teknik detaylar da var.

Sparkle'ın düşük profilli GeForce 9800GT modeli 112x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 500MHz'De çalışan kartın paralel işlemcileriyle 1500MHz'de görev yapıyor. GeForce 9600GT'de ise 96x paralel işlem birimi bulunurken kartın grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlemcileri ise 1625MHz'de çalışıyor. Belirttiğimiz gibi 512MB GDDR3 bellekle donatılan her iki modelin de bellek saat hızı 1800MHz olarak belirlenmiş. Sparkle'ın Ocak ayında kullanıma sunulması beklenen her iki yeni model için de henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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mamad 10 yıl
Bu gpu'ları nvidia üretmiyor mu? Nvidia 96 unified shader bulunan bir g94 gpu'su yapsa bunu sağar sultan bile duyardı. Adamlar en ufak birşey yaptıklarında basbas bağırıyorlar.
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ecay 10 yıl
9600GTnin düşük profii 96 shader'sa yüksek saat hızları ile yüksek profilli 8800gt yi geçebilir.

Not:Yorum ciddi gibi oldu 96 shader'lı 9600gt yok düşük orta veya yüksek profil.Ama olsaydı o zaman geçerdi.
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StreamRolleR 10 yıl
9800gt düşük profilmi oldu hmm :D
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Light_Velocity 10 yıl
9600GT'nin shader sayısı 64 değilmiydi?
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fatih123a 10 yıl
9800gt nin hızları biraz düşürülmüş ama 9600gt nin hızları sabit kalmasının yanı sıra paralel işlem birimi 96 ya çıkmış
sanırım yanlış haber
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
iyi düşünülmüş
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max975 10 yıl
tabii bu ekonomik krizde milletin önüne ucuz mal koyup para kazanmak gerekir
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