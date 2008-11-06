Sparkle ekran kartlarını için yeni hız aşırtma uygulaması geliştirdi

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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, kendi hız aşırtma (overclock) aracını geliştirdi. SPA Tune adı verilen yazılım ile Sparkle kullanıcıları ekran kartlarını daha yüksek performans ve güç tasarrufu için optimize edebiliyor. Uygulama 3 farklı kullanım modu sunuyor ki bunlar, Overclock, Standart ve Green olarak sıralanmış.

Standart versiyonda kullanıcılar kartı olduğu gibi kullanırken, Overclock modunda saat hızları arttırılabiliyor ve Green modunda ise saat hızları güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlanabiliyor. gpu hızı, bellek hızı, shader hızı, fan hızı ve sıcaklık butonlarına sahip olan uygulamanın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması ve Sparkle'ın güncel kartlarıyla kullanılması beklenirken diğer üreticilerin çözümleriyle çalışıp çalışmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bu arada uygulama arayüzünün iPhone ve iPod Touch'ı hatırlattığı da dikkatlerden kaçmıyor.