    Spectacles sonbaharda geliyor: Snap’in AR gözlüğü cep yakacak

    Snap’in yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüğü Spectacles için lansman tarihi netleşiyor. Android XR rakiplerinden önce gelmesi beklenen AR gözlüğünün fiyatı ise dudak uçuklatacak. İşte detaylar:

    Snap’in uzun süredir geliştirdiği artırılmış gerçeklik odaklı Spectacles gözlükleri, yeni raporlara göre 2026 sonbaharında tüketicilerle buluşabilir. Yeni modelin, özellikle Android XR ekosistemindeki rakiplerinden önce piyasaya çıkması bekleniyor. Daha önce geliştiricilere yönelik sınırlı sürümler halinde sunulan Spectacles modelleri, çoğunlukla kamera tabanlı sosyal medya deneyimlerine odaklanıyordu. Ancak yeni modelin, fiziksel dünyaya dijital nesneler yerleştirebilen tam kapsamlı artırılmış gerçeklik özellikleriyle geleceği belirtiliyor.

    Snap Spectacles, Android XR yarışında erken davranıyor

    Ortaya çıkan bilgilere göre Snap’in yeni Spectacles modeli, yaklaşık 2.500 dolarlık fiyat etiketiyle konumlandırılacak. Fiyatı dışında cihazın dikkat çekmesinin temel nedeni ise yalnızca teknik kapasitesi değil, zamanlaması da olabilir. Google kısa süre önce Android XR platformunu tanıtarak ses odaklı akıllı gözlük konseptlerini göstermişti. Şirket, ekranlı Android XR gözlüklerinin ise 2027 yılında piyasaya sürülmesini planlıyor. Bu durum, Snap’in ekranlı ve artırılmış gerçeklik odaklı bir ürünü daha erken sunarak pazarda avantaj elde etmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

    Artırılmış gerçeklik gözlüklerinin bugüne kadar yaygınlaşamamasının en büyük nedenlerinden biri, donanım sınırlamaları ve kullanım konforu olmuştu. Geniş görüş açısı sunabilen ekran sistemleri, gelişmiş sensörler ve gerçek zamanlı çevre algılama teknolojileri yüksek işlem gücü gerektiriyor. Bu da cihazların hem ağırlaşmasına hem de maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Snap’in 2.500 dolarlık fiyatlandırmasının arkasında da büyük ölçüde bu teknik altyapının bulunduğu düşünülüyor. Özellikle düşük gecikmeli görüntü işleme ve mekânsal haritalama teknolojileri, geleneksel akıllı gözlüklere göre çok daha karmaşık donanımlar gerektiriyor.

    Haziran ayında düzenlenecek Augmented World Expo etkinliği, Snap açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Şirketin etkinlikte açılış konuşması yapacağını doğrulaması, yeni Spectacles modeline ilişkin detayların burada paylaşılabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle geliştirici araçları, uygulama desteği ve batarya performansı gibi konuların etkinlikte açıklanması bekleniyor. 

