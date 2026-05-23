Spectacles sonbaharda geliyor: Snap’in AR gözlüğü cep yakacak

Snap Spectacles, Android XR yarışında erken davranıyor
Ortaya çıkan bilgilere göre Snap’in yeni Spectacles modeli, yaklaşık 2.500 dolarlık fiyat etiketiyle konumlandırılacak. Fiyatı dışında cihazın dikkat çekmesinin temel nedeni ise yalnızca teknik kapasitesi değil, zamanlaması da olabilir. Google kısa süre önce Android XR platformunu tanıtarak ses odaklı akıllı gözlük konseptlerini göstermişti. Şirket, ekranlı Android XR gözlüklerinin ise 2027 yılında piyasaya sürülmesini planlıyor. Bu durum, Snap’in ekranlı ve artırılmış gerçeklik odaklı bir ürünü daha erken sunarak pazarda avantaj elde etmeye çalıştığını ortaya koyuyor.
Haziran ayında düzenlenecek Augmented World Expo etkinliği, Snap açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Şirketin etkinlikte açılış konuşması yapacağını doğrulaması, yeni Spectacles modeline ilişkin detayların burada paylaşılabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle geliştirici araçları, uygulama desteği ve batarya performansı gibi konuların etkinlikte açıklanması bekleniyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.