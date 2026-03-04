Giriş
    Speedtest ve Downdetector resmen satıldı: İşte yeni sahibi

    İnternet hız testi ve kesinti takibi denince akla gelen iki platform el değiştirdi. 1,2 milyar dolarlık anlaşma, teknoloji dünyasında dengeleri etkileyebilir.  

    Speedtest ve Downdetector resmen satıldı: İşte yeni sahibi Tam Boyutta Gör
    İnternet hız testi ve kesinti takibi denince akla gelen iki platform el değiştirdi. Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre, Speedtest ve Downdetector'ı bünyesinde barındıran Ziff Davis Connectivity birimi resmen el değiştirdi. İki platform 1,2 milyar dolar nakit karşılığında küresel yönetim danışmanlığı şirketi Accenture'a satıldı.

    Speedtest ve Downdetector resmen satıldı

    Satış kapsamında, internet hız testi platformu Speedtest ve kesinti izleme servisi Downdetector de Accenture bünyesine geçecek. Anlaşmanın tamamlanmasının birkaç ay sürebileceği, bu süreçte hizmetlerin Ziff Davis tarafından işletilmeye devam edeceği belirtiliyor. Kaçıranlar için Ziff Davis, 2014 yılında Ookla'yı yalnızca 15 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

    Aradan geçen sürede özellikle 5G'nin yaygınlaşması ve pandemi döneminde artan internet kullanımı, birimin gelirlerini ciddi şekilde artırdı. Öyle ki Connectivity bölümü 2025'te 231 milyon dolar gelir elde etti. 1,2 milyar dolarlık satış bedeli, şirket için oldukça yüksek bir yatırım geri dönüşü anlamına geliyor.

    Satış sonrası Ziff Davis'in odağını IGN, Mashable ve Everyday Health gibi ana markalara çevireceği ifade ediliyor. Şirket son dönemde medya tarafında yeniden yapılanmaya gitmiş ve bazı yayın organlarında küçülmeye gitmişti. Dublin merkezli Accenture ise satın alımı, yapay zeka temelli dönüşüm süreçleri için uçtan uca ağ zekâsı hizmetleri oluşturma planının önemli bir adımı olarak tanımlıyor.

