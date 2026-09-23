Spekülasyon paylaşımları iddiasıyla çok sayıda X hesabına erişim engeli

Son bir hafta içinde, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği iddia edildi. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında engellendiği belirtildi.
Çok sayıda tanınmış hesabın erişimi kısıtlandı
Erişim engeli getirildiği belirtilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile oyuncu Orhan Aydın da bulunuyor.
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Sermaye piyasası soruşturmasında neler yaşandı?
Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma, SPK incelemelerinde bazı pay ve fonlarda manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki tespitlerin ardından genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Ayrıca mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi, ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin araştırılması istendi.
Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
23 Eylül itibarıyla bu beş şüphelinin tamamı tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan hakkında da gözaltı işlemleri uygulandı. 22 Eylül'de ise Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın piyasa tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi ve bu fonların TEFAS'ta alım-satıma kapatılmasını kararlaştırdı. Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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