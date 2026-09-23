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    Spekülasyon paylaşımları iddiasıyla çok sayıda X hesabına erişim engeli

    Çok sayıda X hesabının spekülasyon iddiasıyla erişime engellendiği öne sürüldü. Hesapları engellenen isimler arasında tanınmış ekonomi yazarları, akademisyenler ve gazeteciler de bulunuyor.

    Spekülasyon iddiasıyla çok sayıda X hesabı erişime engellendi Tam Boyutta Gör

    Son bir hafta içinde, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği iddia edildi. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında engellendiği belirtildi.

    Çok sayıda tanınmış hesabın erişimi kısıtlandı

    Erişim engeli getirildiği belirtilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile oyuncu Orhan Aydın da bulunuyor.

    Spekülasyon iddiasıyla çok sayıda X hesabı erişime engellendi Tam Boyutta Gör
    İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb projesi kapsamında tespit ettiği hesapların toplam takipçi sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu aktarılıyor. Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararlarının uygulanmasının ardından X'in bazı hesapları Türkiye'den erişime engellediği, bazı hesaplara ise platform üzerinde halen erişilebildiği belirtiliyor. Bazı hesaplarda ise "Böyle bir hesap yok" uyarısı görülüyor.
    İsim Hesap Takipçi Sayısı
    Orhan Aydın orhanaydin6 806.813
    HALKA ARZ HABER ArzHaber 628.442
    Uğur Gürses ugurses 554.249
    Prof. Veysel Ulusoy ekonomikanaliz 425.012
    Mehmet Mescioğlu mehmetmesci 370.262
    Alp Kılınç alpklnctr 355.185
    İzmir’de Sanat izmirdesanat 354.247
    Bilge Yılmaz ProfBilgeYilmaz 339.202
    HALKA ARZ BİLGİLER arz_bilgi 320.682
    Ted TedPillows 318.659
    Kriptolik theKriptolik 280.376
    Piyasa Türkiye PiyasaTurkiyeTR 267.388
    Kadir Koçak _Analizci_ 264.560
    Emre Aksoy kriptoemre 252.171
    Ft. Ekonomist Ft_Ekonomist 231.542
    Arif Nacaroğlu arifzamankader 217.981
    A.Tarık OCAK fiboborsa 206.483
    Borsa Boğası borsambogasi 202.033
    Aslan Amca birarifin1983 197.916
    Hisse Parafesörü parafesorfinans 181.617
    SEREZ SerezBorsa 173.485
    Özgür AKINCI (Borsa Avcısı) borsa_avcisii 166.993
    DAYI SigarayiB1rak 164.852
    Bora Özkent BoraOzkent 157.138
    PisBorsacı Pisborsaci 146.562
    orhun orhnrck 140.243
    RALLİ AVCISI TrendHunters01 127.632
    ALTIN HİSSELER altinhisseler 120.967
    Aklımda Deli Sorular gecedusu 111.414
    TuNa BeYi TuNaBeYii 111.339
    Taban yiyen Buffett borsacibirgenc 108.871
    CHE istanbulche 104.925
    TraderBro TraderBroo 103.072
    Yavuz yavuz_invest 99.798
    Aksel akselmelkonyan 99.139
    Bükücü Bukucu__Mert 96.801
    ALİ ACER – Exitus fx_trader__ 92.151
    DEVRE KESİCİ DevreKesici 91.470
    Dr. Mete Akyol DrMeteAkyol 86.367
    Cheryl Bloss CherylBxx 84.965
    Çakma Üstad cakmaustad 76.556
    TAKİPÇİ TakipciCengiz 74.053
    Borsa Emiliano Borsaemiliano 70.537
    Murat ALICI alicimuratt 68.983
    Seray seraytrade 67.720
    Teknik Yolcusu teknikyolcusu 67.114
    Barış Yazgan brsyzgn 66.124
    Naz YAVUZARSLAN NazYavuzarslan 65.394
    BORSA ve BORSA borsa_ben 63.792
    TÜRKİYE GERÇEKLERİ (yeni) MstSelanik22 58.764
    HAKAN LawofTrade_ 57.644
    Eren Ç. – Değer Yatırımcısı borsac_ky 57.142
    Burak AKSOY xmahcurx 56.822
    Cengiz BAKIR cngzbakr 55.394
    Gümüş Hisseler gumushisseler 55.370
    Finansal Özgürüm finansalozgur94 54.653
    EMRE ŞİRİN emresirinyeni 53.505
    FinansSohbet FinansSohbet 53.128
    borsa_fisilti borsa_fisilti 52.948
    Speek Avcısı speekavcisi 47.782
    Ayhan Kayan ayhankayan14 47.332
    Okan YORGANCI okanyorganci 47.031
    Borsa 360 borsa360resmi 46.447
    William McKinley mckinley_1776 45.297
    Oğuz ogzc1k 44.600
    Murad Çobanoğlu muradcobanoglu 43.640
    BİG TRADER Zaferborsa 38.425
    Şakka Danak BardaVuran 37.765
    Prof. Dr. Yavuz Kaya ProfDrYavuzKaya 37.537
    Aybars Han AybarsHanTR 36.892
    Erdem _erdeem_ 36.096
    Yavuz DEĞİRMENCİ yavuzdegirmenci 36.083
    Atilla ebugargamelyeni 31.727
    Kemankeş kemankes2121 30.140
    BORSADAŞ BorsadasEfe 29.947
    Ceteris Paribus onestoploss 29.566
    TCelal celal2023 28.276
    Barış Cenk AKKAYA bariscenkakkaya 27.951
    Gelir Pusulası GelirPusulasi 27.932
    Mete KodParcasi 27.291
    Yasin Aslan YasinAslanTrk1 26.349
    cryptohell cryphelll 24.519
    BorsaArzAnaliz isaercan18 24.326
    Burak Kahraman Borsaci_Dayim 24.320
    MURAT BEY ( BORSA ) MuratBeyborsa 22.099
    Üzeyir Güllü UzeyirGULLU 21.803
    ElPatroneBist PatroneTheBist 21.369
    Erkan Macit erkanmct 21.320
    ARIEL BURAK KAPLAN ArielBurakKapln 21.032
    Ceo’nun Defteri CeonunDefterii 20.166
    Furkan furkananaliz 19.855
    Dinçer Gökçe DinerGke 19.314
    Trend Avcısı trend_avcisi007 18.969
    Evrim Menekşe EvrimCalm 18.764
    Başkan’ın Ruhu TCKemalizmRuhuM 18.622
    Hakan Ergin RookieFinans 18.131
    Piyasalar Video Özetleri YatirimBulten 17.009
    Daktir Nikola DaktirNikola 16.858
    enorton enorton1903 16.483
    Sema Kızılarslan semaklsn 16.405
    Ali Ayvalı yuroless 15.695
    Burhan YILMAZ burhan_yilmazz 13.288
    Night King _UnknownTurk_ 12.339
    Ahmet 55gehc 12.303
    Avukat Doktor Dilek Ekmekçi dilekmekci2026 12.061
    WiseMan qana1001 11.775
    Nazır Kapusuz NazirKapusuz 11.675
    2KUŞ 1BORSA 2kus1borsa 11.231
    Tamer Durak stamerdurak 11.200
    Trend borsatrendi 10.744
    Umut Yıldız zidliytumu 10.632
    BORSA VALİSİ Piyasa_06 10.486
    Cemal Döleker analist32 10.201
    Serkan YARAR SerkanYARAR44 9.811
    Serkan Baykal serkanbaykal 9.551
    Ne Diyorsak O ! BORSA 55suleymanozay 9.316
    Mahmut BARAN Mhmtbaran1453 9.213
    Trader Efe Efeborsa34 8.997
    YEKgroups YEKgroups 8.791
    1907FB 1993FBSK 8.443
    Turan Altuner Turamax 8.291
    Trend Borsa trendborsatr 8.184
    Can Gemvalor cangemvalor 7.852
    fani benimfani 7.517
    FON HİSSE TAKİP fonanalz 7.502
    Trader Harmonik traderharmonik 7.089
    Ahmet AKIN aakin55 6.683
    Kazım Türksün ile BORSA YORUM brsyrm 6.654
    SN.KÜREK SAYINKUREK 6.327
    Parazit Borsa parazitborsa 6.224
    Orhan Elma 167 IQ oe167eth 5.752
    E. Esin Gedik esingedik 5.714
    Doğan Karayel Dogan_Karayel 5.101
    Eylem Zengin EylemZengin_ 5.047
    BorsaTarafı BorsaTaraf 4.685
    Pikeman Paladinson Pala_Dinoglu 4.646
    Ebru Çelik TCEbru48 4.413
    Gusto Gustogcza 4.271
    Z. Kıvanç EL@zkivancel zkivancel 4.031
    fahrettin fidan FidanFahrettin 3.976
    Serap Can SerapCan133 3.529
    FON YATIRIMCISI HEDEF 50 MİLYONTL Akilincay 3.420
    Döne Kaya dk_donekaya 3.414
    Ahmet Sonuç Ahmet81hh 3.172
    Muhammed Tayyar TÜRKEŞ t_turkes51476 3.168
    Caner Saltik canersaltik 3.112
    Adem Aydın ademaydin_61 3.028
    Kerem34 Kerembey3446 3.004
    Doc Dr Selcuk Atak ProfAtak27 2.992
    Yıldırım ERDEM YldrmRDM 2.953
    KartaL KartalBorsa_ 2.738
    Roni Alan RoniAlan3 2.671
    HisseBilgiİfşa hissebilgi33 2.585
    Arif Emirzade EmirzadeArif 2.542
    BirikimYolcusu BirikimYolcusuu 2.411
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    barankara baran060606 1.422
    Dadaloğlu SanSir01907 1.420
    Mehmet K. MehmetMehmetk71 1.347
    Ergun Babahan ebabahan11 1.308
    Vicdan Sokağı cemzorlux 1.140
    Premijer premijernew37 911
    Borsakolik borsakolikk00 860
    istanbulbeyefendisi 1beyefendi_34_ 772
    fatih nfh_24 618
    Ahmet Yaşar ahmetysr3438 601
    Your Majesty elfiiiinnnnn 587
    fatih fatihxflow 507
    VELSA Trading Club Saglam_Trade07 475
    Mustafa Özlük mustafaozlukkk 451
    Gurbette Korkusuz Osmanlı Neferi ottomankumpire 418
    Yavuz Mircaty 343
    Demokrat Vatandaş (Yeni) Demokrat5455 307
    Sabır İşçisi sabiriscisi 242
    galata meddahı ehveniehven 235
    Baris Y. barisya 204
    zazoli 21zazoli 161
    SULTANBAYBARS Sltanbaybarss 121
    Bülent Kurt BlentKu16280695 81
    Blossomlu blossomlutosun 68
    Yasin G Yasngkd 63
    ulgenhan ulgenhan1923 54
    HAYATİ KAPLAN HayatiKaplan23 51
    Demir Aydın demiraydindan 45
    TUFAN FAHRİ AKSOY TUFANFAHRAKSOY1 39
    Atakan Atılgan kanatliAtilgan 28
    kbly A935487A 20
    GOPALA gopal310882 12
    Sercan Gözcüler sercangzclr 0

    Sermaye piyasası soruşturmasında neler yaşandı?

    Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma, SPK incelemelerinde bazı pay ve fonlarda manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki tespitlerin ardından genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Ayrıca mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

    Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi, ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin araştırılması istendi.

    Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

    23 Eylül itibarıyla bu beş şüphelinin tamamı tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

    Soruşturma kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan hakkında da gözaltı işlemleri uygulandı. 22 Eylül'de ise Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

    Soruşturmanın piyasa tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi ve bu fonların TEFAS'ta alım-satıma kapatılmasını kararlaştırdı. Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.

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