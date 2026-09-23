Spekülasyon paylaşımları iddiasıyla çok sayıda X hesabına erişim engeli

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Son bir hafta içinde, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği iddia edildi. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında engellendiği belirtildi.

Çok sayıda tanınmış hesabın erişimi kısıtlandı

Erişim engeli getirildiği belirtilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile oyuncu Orhan Aydın da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb projesi kapsamında tespit ettiği hesapların toplam takipçi sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu aktarılıyor. Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararlarının uygulanmasının ardından X'in bazı hesapları Türkiye'den erişime engellediği, bazı hesaplara ise platform üzerinde halen erişilebildiği belirtiliyor. Bazı hesaplarda ise "Böyle bir hesap yok" uyarısı görülüyor.

İsim Hesap Takipçi Sayısı Orhan Aydın orhanaydin6 806.813 HALKA ARZ HABER ArzHaber 628.442 Uğur Gürses ugurses 554.249 Prof. Veysel Ulusoy ekonomikanaliz 425.012 Mehmet Mescioğlu mehmetmesci 370.262 Alp Kılınç alpklnctr 355.185 İzmir’de Sanat izmirdesanat 354.247 Bilge Yılmaz ProfBilgeYilmaz 339.202 HALKA ARZ BİLGİLER arz_bilgi 320.682 Ted TedPillows 318.659 Kriptolik theKriptolik 280.376 Piyasa Türkiye PiyasaTurkiyeTR 267.388 Kadir Koçak _Analizci_ 264.560 Emre Aksoy kriptoemre 252.171 Ft. Ekonomist Ft_Ekonomist 231.542 Arif Nacaroğlu arifzamankader 217.981 A.Tarık OCAK fiboborsa 206.483 Borsa Boğası borsambogasi 202.033 Aslan Amca birarifin1983 197.916 Hisse Parafesörü parafesorfinans 181.617 SEREZ SerezBorsa 173.485 Özgür AKINCI (Borsa Avcısı) borsa_avcisii 166.993 DAYI SigarayiB1rak 164.852 Bora Özkent BoraOzkent 157.138 PisBorsacı Pisborsaci 146.562 orhun orhnrck 140.243 RALLİ AVCISI TrendHunters01 127.632 ALTIN HİSSELER altinhisseler 120.967 Aklımda Deli Sorular gecedusu 111.414 TuNa BeYi TuNaBeYii 111.339 Taban yiyen Buffett borsacibirgenc 108.871 CHE istanbulche 104.925 TraderBro TraderBroo 103.072 Yavuz yavuz_invest 99.798 Aksel akselmelkonyan 99.139 Bükücü Bukucu__Mert 96.801 ALİ ACER – Exitus fx_trader__ 92.151 DEVRE KESİCİ DevreKesici 91.470 Dr. Mete Akyol DrMeteAkyol 86.367 Cheryl Bloss CherylBxx 84.965 Çakma Üstad cakmaustad 76.556 TAKİPÇİ TakipciCengiz 74.053 Borsa Emiliano Borsaemiliano 70.537 Murat ALICI alicimuratt 68.983 Seray seraytrade 67.720 Teknik Yolcusu teknikyolcusu 67.114 Barış Yazgan brsyzgn 66.124 Naz YAVUZARSLAN NazYavuzarslan 65.394 BORSA ve BORSA borsa_ben 63.792 TÜRKİYE GERÇEKLERİ (yeni) MstSelanik22 58.764 HAKAN LawofTrade_ 57.644 Eren Ç. – Değer Yatırımcısı borsac_ky 57.142 Burak AKSOY xmahcurx 56.822 Cengiz BAKIR cngzbakr 55.394 Gümüş Hisseler gumushisseler 55.370 Finansal Özgürüm finansalozgur94 54.653 EMRE ŞİRİN emresirinyeni 53.505 FinansSohbet FinansSohbet 53.128 borsa_fisilti borsa_fisilti 52.948 Speek Avcısı speekavcisi 47.782 Ayhan Kayan ayhankayan14 47.332 Okan YORGANCI okanyorganci 47.031 Borsa 360 borsa360resmi 46.447 William McKinley mckinley_1776 45.297 Oğuz ogzc1k 44.600 Murad Çobanoğlu muradcobanoglu 43.640 BİG TRADER Zaferborsa 38.425 Şakka Danak BardaVuran 37.765 Prof. Dr. Yavuz Kaya ProfDrYavuzKaya 37.537 Aybars Han AybarsHanTR 36.892 Erdem _erdeem_ 36.096 Yavuz DEĞİRMENCİ yavuzdegirmenci 36.083 Atilla ebugargamelyeni 31.727 Kemankeş kemankes2121 30.140 BORSADAŞ BorsadasEfe 29.947 Ceteris Paribus onestoploss 29.566 TCelal celal2023 28.276 Barış Cenk AKKAYA bariscenkakkaya 27.951 Gelir Pusulası GelirPusulasi 27.932 Mete KodParcasi 27.291 Yasin Aslan YasinAslanTrk1 26.349 cryptohell cryphelll 24.519 BorsaArzAnaliz isaercan18 24.326 Burak Kahraman Borsaci_Dayim 24.320 MURAT BEY ( BORSA ) MuratBeyborsa 22.099 Üzeyir Güllü UzeyirGULLU 21.803 ElPatroneBist PatroneTheBist 21.369 Erkan Macit erkanmct 21.320 ARIEL BURAK KAPLAN ArielBurakKapln 21.032 Ceo’nun Defteri CeonunDefterii 20.166 Furkan furkananaliz 19.855 Dinçer Gökçe DinerGke 19.314 Trend Avcısı trend_avcisi007 18.969 Evrim Menekşe EvrimCalm 18.764 Başkan’ın Ruhu TCKemalizmRuhuM 18.622 Hakan Ergin RookieFinans 18.131 Piyasalar Video Özetleri YatirimBulten 17.009 Daktir Nikola DaktirNikola 16.858 enorton enorton1903 16.483 Sema Kızılarslan semaklsn 16.405 Ali Ayvalı yuroless 15.695 Burhan YILMAZ burhan_yilmazz 13.288 Night King _UnknownTurk_ 12.339 Ahmet 55gehc 12.303 Avukat Doktor Dilek Ekmekçi dilekmekci2026 12.061 WiseMan qana1001 11.775 Nazır Kapusuz NazirKapusuz 11.675 2KUŞ 1BORSA 2kus1borsa 11.231 Tamer Durak stamerdurak 11.200 Trend borsatrendi 10.744 Umut Yıldız zidliytumu 10.632 BORSA VALİSİ Piyasa_06 10.486 Cemal Döleker analist32 10.201 Serkan YARAR SerkanYARAR44 9.811 Serkan Baykal serkanbaykal 9.551 Ne Diyorsak O ! BORSA 55suleymanozay 9.316 Mahmut BARAN Mhmtbaran1453 9.213 Trader Efe Efeborsa34 8.997 YEKgroups YEKgroups 8.791 1907FB 1993FBSK 8.443 Turan Altuner Turamax 8.291 Trend Borsa trendborsatr 8.184 Can Gemvalor cangemvalor 7.852 fani benimfani 7.517 FON HİSSE TAKİP fonanalz 7.502 Trader Harmonik traderharmonik 7.089 Ahmet AKIN aakin55 6.683 Kazım Türksün ile BORSA YORUM brsyrm 6.654 SN.KÜREK SAYINKUREK 6.327 Parazit Borsa parazitborsa 6.224 Orhan Elma 167 IQ oe167eth 5.752 E. Esin Gedik esingedik 5.714 Doğan Karayel Dogan_Karayel 5.101 Eylem Zengin EylemZengin_ 5.047 BorsaTarafı BorsaTaraf 4.685 Pikeman Paladinson Pala_Dinoglu 4.646 Ebru Çelik TCEbru48 4.413 Gusto Gustogcza 4.271 Z. Kıvanç EL@zkivancel zkivancel 4.031 fahrettin fidan FidanFahrettin 3.976 Serap Can SerapCan133 3.529 FON YATIRIMCISI HEDEF 50 MİLYONTL Akilincay 3.420 Döne Kaya dk_donekaya 3.414 Ahmet Sonuç Ahmet81hh 3.172 Muhammed Tayyar TÜRKEŞ t_turkes51476 3.168 Caner Saltik canersaltik 3.112 Adem Aydın ademaydin_61 3.028 Kerem34 Kerembey3446 3.004 Doc Dr Selcuk Atak ProfAtak27 2.992 Yıldırım ERDEM YldrmRDM 2.953 KartaL KartalBorsa_ 2.738 Roni Alan RoniAlan3 2.671 HisseBilgiİfşa hissebilgi33 2.585 Arif Emirzade EmirzadeArif 2.542 BirikimYolcusu BirikimYolcusuu 2.411 teşkilatı-esasiye ALAKPINAR182668 1.994 𐱅𐰭𐰃𐰾𐰔 AteistKamalist 1.776 KIRMIZI_BEYAZ GorevVatan77163 1.742 Estrofon EstrofonApp 1.737 DILDAR TV DILDAR_TV 1.607 Süper Kulüp superkulupcomtv 1.500 barankara baran060606 1.422 Dadaloğlu SanSir01907 1.420 Mehmet K. MehmetMehmetk71 1.347 Ergun Babahan ebabahan11 1.308 Vicdan Sokağı cemzorlux 1.140 Premijer premijernew37 911 Borsakolik borsakolikk00 860 istanbulbeyefendisi 1beyefendi_34_ 772 fatih nfh_24 618 Ahmet Yaşar ahmetysr3438 601 Your Majesty elfiiiinnnnn 587 fatih fatihxflow 507 VELSA Trading Club Saglam_Trade07 475 Mustafa Özlük mustafaozlukkk 451 Gurbette Korkusuz Osmanlı Neferi ottomankumpire 418 Yavuz Mircaty 343 Demokrat Vatandaş (Yeni) Demokrat5455 307 Sabır İşçisi sabiriscisi 242 galata meddahı ehveniehven 235 Baris Y. barisya 204 zazoli 21zazoli 161 SULTANBAYBARS Sltanbaybarss 121 Bülent Kurt BlentKu16280695 81 Blossomlu blossomlutosun 68 Yasin G Yasngkd 63 ulgenhan ulgenhan1923 54 HAYATİ KAPLAN HayatiKaplan23 51 Demir Aydın demiraydindan 45 TUFAN FAHRİ AKSOY TUFANFAHRAKSOY1 39 Atakan Atılgan kanatliAtilgan 28 kbly A935487A 20 GOPALA gopal310882 12 Sercan Gözcüler sercangzclr 0

Sermaye piyasası soruşturmasında neler yaşandı?

Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma, SPK incelemelerinde bazı pay ve fonlarda manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki tespitlerin ardından genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Ayrıca mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi, ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin araştırılması istendi.

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Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

23 Eylül itibarıyla bu beş şüphelinin tamamı tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan hakkında da gözaltı işlemleri uygulandı. 22 Eylül'de ise Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın piyasa tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi ve bu fonların TEFAS'ta alım-satıma kapatılmasını kararlaştırdı. Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.

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