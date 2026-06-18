Spider-Man: Brand New Day filmine Samsung damgası

Spider-Man ve Samsung
Yapılan anlaşma kapsamında Samsung Galaxy Z katlanabilir telefon serisi ve Galaxy Watch akıllı saat serisi film boyunca farklı sahnelerde karşımızda olacak. Fragmanda Tom Holland’ın bir Galaxy Z Flip kullandığı görülürken Ned Leeds ise Galaxy Z Fold kullanıyor. Filmin çıkış tarihine yakın bir dönemde Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtması beklendiği için bu cihazlar 8 serisine de ait olabilir.
Diğer bir gelişme ise Spidey Tracker adıyla yayınlanan uygulama. Aynı adlı web sitesi de olan uygulama Örümcek Adam hislerinin algıladığı olayları harita üzerinden görmenizi sağlıyor. Olaylar filmle bağlantılı olduğu için ABD sınırları içerisinde geçiyor ancak Avrupa’da yapılacak etkinlikleri de haritadan görebiliyorsunuz. Film içerisinde de kullanılacak olan uygulamanın yeni noktalarla güncelleneceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel