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    Spider-Man: Brand New Day filmine Samsung damgası

    Spider-Man: Brand New Day filminin yeni fragmanı ile Samsung da sürpriz anlaşmayı duyurdu. Samsung Galaxy Z katlanabilir telefonları filmde yerini aldı.         

    Spider-Man: Brand New Day Tam Boyutta Gör
    Yılın merakla beklenen Marvel filmi Spider-Man: Brand New Day haliyle sponsorlar açısından da büyük önem taşıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung filmdeki akıllı telefonların marka hakkını satın almış durumda.

    Spider-Man ve Samsung

    Yapılan anlaşma kapsamında Samsung Galaxy Z katlanabilir telefon serisi ve Galaxy Watch akıllı saat serisi film boyunca farklı sahnelerde karşımızda olacak. Fragmanda Tom Holland’ın bir Galaxy Z Flip kullandığı görülürken Ned Leeds ise Galaxy Z Fold kullanıyor. Filmin çıkış tarihine yakın bir dönemde Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtması beklendiği için bu cihazlar 8 serisine de ait olabilir.

    Diğer bir gelişme ise Spidey Tracker adıyla yayınlanan uygulama. Aynı adlı web sitesi de olan uygulama Örümcek Adam hislerinin algıladığı olayları harita üzerinden görmenizi sağlıyor. Olaylar filmle bağlantılı olduğu için ABD sınırları içerisinde geçiyor ancak Avrupa’da yapılacak etkinlikleri de haritadan görebiliyorsunuz. Film içerisinde de kullanılacak olan uygulamanın yeni noktalarla güncelleneceği belirtiliyor.

    Spider-Man: Brand New Day etkinlikleri başladı Tam Boyutta Gör

    Spider-Man: Brand New Day etkinlikleri başladı Tam Boyutta Gör

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    H
    hasandemirrr 1 saat önce

    çok güzel

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