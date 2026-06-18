Spider-Man: Brand New Day filmine Samsung damgası

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Tam Boyutta Gör Yılın merakla beklenen Marvel filmi Spider-Man: Brand New Day haliyle sponsorlar açısından da büyük önem taşıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung filmdeki akıllı telefonların marka hakkını satın almış durumda.

Spider-Man ve Samsung

Yapılan anlaşma kapsamında Samsung Galaxy Z katlanabilir telefon serisi ve Galaxy Watch akıllı saat serisi film boyunca farklı sahnelerde karşımızda olacak. Fragmanda Tom Holland’ın bir Galaxy Z Flip kullandığı görülürken Ned Leeds ise Galaxy Z Fold kullanıyor. Filmin çıkış tarihine yakın bir dönemde Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtması beklendiği için bu cihazlar 8 serisine de ait olabilir.

Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4'ten yeni fragman geldi 13 sa. önce eklendi

Diğer bir gelişme ise Spidey Tracker adıyla yayınlanan uygulama. Aynı adlı web sitesi de olan uygulama Örümcek Adam hislerinin algıladığı olayları harita üzerinden görmenizi sağlıyor. Olaylar filmle bağlantılı olduğu için ABD sınırları içerisinde geçiyor ancak Avrupa’da yapılacak etkinlikleri de haritadan görebiliyorsunuz. Film içerisinde de kullanılacak olan uygulamanın yeni noktalarla güncelleneceği belirtiliyor.

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