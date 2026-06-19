Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spider-Man: Brand New Day, ScreenX teknolojisi ile çekilen ilk film oldu

    Spider-Man: Brand New Day filminde izleyiciler daha yoğun bir tecrübe yaşayacak. ScreenX teknolojisine uyumlu sinema salonlarında 270 derecelik görüntüler sunulacak.

    Spider-Man: Brand New Day Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok beklenen filmlerinden Spider-Man: Brand New Day için geri sayım devam ederken izleme tecrübesi açısından önemli bir avantajı da beraberinde getiriyor. Artık filmi 270 derece izlemek mümkün olacak.

    ScreenX nedir?

    Güney Koreli sinema teknolojileri devi CJ 4DPlex tarafından geliştirilen ScreenX kayıt teknolojisi, belirli sahnelerde ekranın 270 dereceye kadar genişlemesini ve izleyicilerin daha yoğun bir tecrübe yaşamasını sağlıyor. Firma Shot for ScreenX girişimi ile bu teknolojiyi daha fazla sinema salonuna ulaştırmak için çalışıyor.

    Spider-Man: Brand New Day içerisinde ScreenX teknolojisi barındıran ilk tam film olacak. Firmanın ScreenX uyumlu sinema salonlarında filmin belirli sahneleri 270 derece olarak izlenebilecek. Bu tasarımda sinemanın yan duvarlarında da devam yansıtma ekranları olacak.

    ABD ve Kanada’da ScreenX uyumlu 140 sinema salonunun olduğu ve yılda 20-30 arasında içeriğin ScreenX destekli olarak sunulduğunu ifade ediliyor. Son dönemde IMAX, Dolby, 4DX gibi premium formatların öne çıkmaya başlaması ScreenX teknolojisi için de önemli bir görünürlük sağlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.6 vision yorumlar tachymeter nedir turknet gigafiber haritası türk adult eat8 şanzıman nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum