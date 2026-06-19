Spider-Man: Brand New Day, ScreenX teknolojisi ile çekilen ilk film oldu

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Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen filmlerinden Spider-Man: Brand New Day için geri sayım devam ederken izleme tecrübesi açısından önemli bir avantajı da beraberinde getiriyor. Artık filmi 270 derece izlemek mümkün olacak.

ScreenX nedir?

Güney Koreli sinema teknolojileri devi CJ 4DPlex tarafından geliştirilen ScreenX kayıt teknolojisi, belirli sahnelerde ekranın 270 dereceye kadar genişlemesini ve izleyicilerin daha yoğun bir tecrübe yaşamasını sağlıyor. Firma Shot for ScreenX girişimi ile bu teknolojiyi daha fazla sinema salonuna ulaştırmak için çalışıyor.

Spider-Man: Brand New Day etkinlikleri başladı 1 gün önce eklendi

Spider-Man: Brand New Day içerisinde ScreenX teknolojisi barındıran ilk tam film olacak. Firmanın ScreenX uyumlu sinema salonlarında filmin belirli sahneleri 270 derece olarak izlenebilecek. Bu tasarımda sinemanın yan duvarlarında da devam yansıtma ekranları olacak.

ABD ve Kanada’da ScreenX uyumlu 140 sinema salonunun olduğu ve yılda 20-30 arasında içeriğin ScreenX destekli olarak sunulduğunu ifade ediliyor. Son dönemde IMAX, Dolby, 4DX gibi premium formatların öne çıkmaya başlaması ScreenX teknolojisi için de önemli bir görünürlük sağlayacak.

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