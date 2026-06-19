Spider-Man: Brand New Day, ScreenX teknolojisi ile çekilen ilk film oldu

ScreenX nedir?
Güney Koreli sinema teknolojileri devi CJ 4DPlex tarafından geliştirilen ScreenX kayıt teknolojisi, belirli sahnelerde ekranın 270 dereceye kadar genişlemesini ve izleyicilerin daha yoğun bir tecrübe yaşamasını sağlıyor. Firma Shot for ScreenX girişimi ile bu teknolojiyi daha fazla sinema salonuna ulaştırmak için çalışıyor.
Spider-Man: Brand New Day içerisinde ScreenX teknolojisi barındıran ilk tam film olacak. Firmanın ScreenX uyumlu sinema salonlarında filmin belirli sahneleri 270 derece olarak izlenebilecek. Bu tasarımda sinemanın yan duvarlarında da devam yansıtma ekranları olacak.
ABD ve Kanada’da ScreenX uyumlu 140 sinema salonunun olduğu ve yılda 20-30 arasında içeriğin ScreenX destekli olarak sunulduğunu ifade ediliyor. Son dönemde IMAX, Dolby, 4DX gibi premium formatların öne çıkmaya başlaması ScreenX teknolojisi için de önemli bir görünürlük sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel