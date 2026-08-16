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    Spider-Man: Brand New Day sadece üç haftada 2 milyar dolara ulaştı

    Yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Gişede tüm zamanların en iyi açılışını yapan film, sadece üç haftada 2 milyar dolara ulaştı.

    Spider-Man: Brand New Day sadece üç haftada 2 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, en iyimser beklentilerin bile çok üzerinde bir performans sergilemeye devam ediyor. Avengers: Endgame'i bile geçerek gişede tüm zamanların en iyi açılışını yapan film, sonraki haftalarda da hız kesmedi. Nitekim filmin gişesi daha şimdiden 2 milyar doları geçmiş durumda. Bu da Spider-Man: Brand New Day'i 2 milyar barajını en hızlı aşan ikinci film yapıyor. (İlk sırada hâlâ Avengers: Endgame) var.

    Spider-Man: Brand New Day'in 2.5 Milyar Doları Geçmesi Bekleniyor

    Spider-Man: Brand New Day daha şimdiden tüm zamanların en çok hasılat yapan Örümcek-Adam filmi oldu. Üstelik son analizler, filmin gişe yolculuğunu yaklaşık 2.5 milyar dolar hasılatla tamamlayacağını gösteriyor ki bu da Spider-Man: Brand New Day'i tüm zamanların en çok hasılat yapan üç filminden biri yapacaktır.

    Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

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