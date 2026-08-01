Spider-Man: Brand New Day rekor açılış yaptı

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Tam Boyutta Gör Tom Holland’lı dördüncü Spider-Man filmi olma özelliğine sahip Spider-Man: Brand New Day, Perşembe gününden itibaren vizyon macerasına başladı. Avengers: Doomsday öncesinde bir nevi nabız yoklama olacak Spider-Man: Brand New Day filmi tarihe geçebilir.

Spider-Man: Brand New Day rekorla başladı

Kesin olmayan ilk bilgilere göre Spider-Man: Brand New Day filmi açılış gününde 167-173 milyon dolar arasında bir hasılat elde ederek daha önce 157 milyon dolarla Avengers: Endgame yapımına ait olan ilk gün rekorunu kırmak üzere. Kuzey Amerika ilk gün açılışı ise yine 121 milyon dolar hasılatla rekoru elinde tutan Spider-Man: No Way Home filmini geride bıraktı.

Sürpriz Spider-Man: Brand New Day fragmanı 1 ay önce eklendi

İkinci önemli kriter olan Kuzey Amerika ilk hafta sonu rakamları ise biraz düşük kalabilir. Kaynaklar 357 milyon dolarla lider olan Avengers: Endgame filminin geçilebileceğini düşünmüyor. 4487 sinema salonunda 330-340 milyon dolar ile ikinci sırayı alacak ve 260 milyon dolar elde eden Spider-Man: No Way Home üçüncü sıraya gerileyecek. Global açılışta ise gidişata göre 500 milyon doların geçilebileceği konuşuluyor.

Diğer taraftan The Odyssey filminin de halen seyirciyi salonlara çekmesi bu hafta Kuzey Amerika kıtasında tüm zamanların rekorunun kırılmasını sağladı. 26-28 Nisan 2019 haftasında Avengers: Endgame gösterime girmiş ve 402 milyon dolar hasılat ile hafta rekoru elde edilmişti. Bu hafta sonu itibariyle rekorun 410 milyon dolar civarına yükselmesi bekleniyor.

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