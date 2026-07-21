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    Spider-Man: Brand New Day'in son fragmanı yayınlandı; 31 Temmuz'da geliyor

    Bu ayın sonunda sinemaseverlerle buluşacak yeni Örümcek-Adam filminden son bir fragman daha yayınlandı. Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan filmde farklı Marvel kahramanları da bulunuyor.

    Spider-Man: Brand New Day'in son fragmanı yayınlandı; 31 Temmuz'da geliyor Tam Boyutta Gör
    31 Temmuz'da vizyona girecek yeni Örümcek Adam filmi için oldukça kapsamlı bir tanıtım çalışması yürüten Sony, bugün filmden son bir fragman daha paylaştı. Spider-Man: Brand New Day, bu yeni fragmanla birlikte aksiyonun dozunu yükseltiyor.

    Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak bu kez kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) oturuyor.

    Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz'da Geliyor

    Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

    Ayrıca X-Men üyelerinden olan Jean Grey, yani müstakbel Phoenix'in de filmde yer alması bekleniyor. Jean Grey'in varlığı henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler, filmde Sadie Sink'in canlandırdığı karakterin Jean Grey olduğunu gösteriyor. Tabii bunun yanında başka sürprizlerin de filmde yer alması bekleniyor.

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