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    Yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day nasıl olmuş? İlk yorumlar paylaşıldı

    Bu hafta vizyona girecek yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day'e dair ilk yorumlar paylaşıldı. Filmi izleyenler tarafından paylaşılan yorumlar ve eleştirmen puanları oldukça etkileyici.

    Yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day nasıl olmuş? İlk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tom Holland'lı Örümcek Adam filmlerinin dördüncüsü olan Spider-Man: Brand New Day (Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün), 31 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin sinemalara gelmesine daha birkaç gün olsa da basın gösterimlerinin gerçekleşmesiyle birlikte filme dair ilk yorumlar gelmeye başladı. Yeni Örümcek Adam filmi, ilk gösterimlere katılanları epey etkilemiş görünüyor.

    Spider-Man: Brand New Day, Rotten Tomatoes'ta Yüzde 90'la Açılış Yaptı

    Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 71, Rotten Tomatoes puanı ise %90. Elbette bu puanlar önümüzdeki günlerde biraz düşecektir. Zira Marvel ilk gösterimlere genelde filmlerine yüksek puan verme ihtimali yüksek olan isimleri çağırıyor. Ancak diğer Marvel filmlerinin ilk günlerdeki puanlarıyla kıyasladığımızda, Spider-Man: Brand New Day'in son dönemde çıkan Marvel işleri arasında en beğenilen yapım olduğunu söyleyebiliriz.

    Peter Parker'ın kahramanlıkla gündelik hayatı arasında dengeyi tutturmakta zorlandığı bu yeni film, Tobey Maguire'lı Spider-Man 2'ye benzetiliyor ki Spider-Man 2 en sevilen Örümcek Adam filmlerinden olduğu için bu heyecanlandıran bir benzetme. Paylaşımlarda sık sık karşımıza çıkan bir diğer yorum da bunun önceki üç filme kıyasla daha olgun, daha ayakları yere basan ve daha karakter odaklı bir film olduğu yönünde.

    Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.

    Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor. Ayrıca Sadie Sink de filmde önemli bir karaktere hayat veriyor ama bu karakter şimdilik sır gibi saklanıyor. Gerçi şu ana kadar çıkan söylentiler, X-Men üyesi Jean Grey'e işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/07/28/spider-man-brand-new-day-early-critic-reviews-render-a-unanimous-verdict/ https://variety.com/2026/film/news/spider-man-brand-new-day-first-reactions-tom-holland-1236821722/
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