Spider-Man: Brand New Day fragmanı tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör İşlerin kötüye gitmeye başladığı bir dönemde Marvel’ın kurtarıcı olarak gördüğü Spider-Man: Brand New Day yapımı daha ilk izlenimlerde bunu başarabileceğini kanıtladı. Fragman sadece 24 saatte rekor kırdı.

Spider-Man: Brand New Day fragman rekoru

Gelen bilgilere göre Spider-Man: Brand New Day fragmanı ilk 24 saat içerisinde 718.6 milyon izlenerek kırılması zor bir rekora imza attı. Önceki rekor Super Bowl finalinde yayınlandığı için TV izlenmelerini de alarak 365 milyon izlenmeye ulaşan Deadpool & Wolverine fragmanıydı.

Önceki Marvel filmlerinden alıştığımız üzere farklı Marvel kahramanları da yeni filmde boy gösterecek. İlk fragmanda Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ve Jon Bernthal'ın Punisher karşımıza çıktı. Bazı teorilerde Venom ihtimali de dillendiriliyor.

2021 yapımı Spider-Man: No Way Home filminin ilk fragmanı 355 milyon gösterime ulaşmış ve 1.9 milyar dolar hasılat elde etmişti. Spider-Man: Brand New Day fragmanı göz önüne alındığında yeni bir rekor bizi bekliyor olabilir.

