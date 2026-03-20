    Spider-Man: Brand New Day fragmanı tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı

    Marvel’ın büyük umutlar beslediği Spider-Man: Brand New Day filminin ilk fragmanı kırılması zor bir rekora imza attı. İlk 24 saatte tüm zamanların rekorunu kırdı 

    İşlerin kötüye gitmeye başladığı bir dönemde Marvel’ın kurtarıcı olarak gördüğü Spider-Man: Brand New Day yapımı daha ilk izlenimlerde bunu başarabileceğini kanıtladı. Fragman sadece 24 saatte rekor kırdı.

    Spider-Man: Brand New Day fragman rekoru

    Gelen bilgilere göre Spider-Man: Brand New Day fragmanı ilk 24 saat içerisinde 718.6 milyon izlenerek kırılması zor bir rekora imza attı. Önceki rekor Super Bowl finalinde yayınlandığı için TV izlenmelerini de alarak 365 milyon izlenmeye ulaşan Deadpool & Wolverine fragmanıydı.

    Önceki Marvel filmlerinden alıştığımız üzere farklı Marvel kahramanları da yeni filmde boy gösterecek. İlk fragmanda Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ve Jon Bernthal'ın Punisher karşımıza çıktı. Bazı teorilerde Venom ihtimali de dillendiriliyor.

    2021 yapımı Spider-Man: No Way Home filminin ilk fragmanı 355 milyon gösterime ulaşmış ve 1.9 milyar dolar hasılat elde etmişti. Spider-Man: Brand New Day fragmanı göz önüne alındığında yeni bir rekor bizi bekliyor olabilir.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

