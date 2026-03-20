Spider-Man: Brand New Day fragmanı tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı

Spider-Man: Brand New Day fragman rekoru
Gelen bilgilere göre Spider-Man: Brand New Day fragmanı ilk 24 saat içerisinde 718.6 milyon izlenerek kırılması zor bir rekora imza attı. Önceki rekor Super Bowl finalinde yayınlandığı için TV izlenmelerini de alarak 365 milyon izlenmeye ulaşan Deadpool & Wolverine fragmanıydı.
Önceki Marvel filmlerinden alıştığımız üzere farklı Marvel kahramanları da yeni filmde boy gösterecek. İlk fragmanda Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ve Jon Bernthal'ın Punisher karşımıza çıktı. Bazı teorilerde Venom ihtimali de dillendiriliyor.
2021 yapımı Spider-Man: No Way Home filminin ilk fragmanı 355 milyon gösterime ulaşmış ve 1.9 milyar dolar hasılat elde etmişti. Spider-Man: Brand New Day fragmanı göz önüne alındığında yeni bir rekor bizi bekliyor olabilir.
