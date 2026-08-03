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    Odyssey'den sonra Spider-Man: Brand New Day de daha ilk haftasında X'e yüklendi

    Sinema dünyası son günlerde üst üste gelen sızıntılarla çalkalanıyor. The Odyssey'den sonra Spider-Man: Brand New Day de gösterime girer girmez X'e yüklendi.             

    Odyssey'den sonra Spider-Man: Brand New Day de daha ilk haftasında X'e yüklendi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day gişede adeta muhteşem bir başlangıç yaptı ve daha ilk hafta sonunda neredeyse 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Ancak Marvel bir yandan bu başarıyı kutlarken, diğer yandan sürpriz bir sızıntıyla baş etmek zorunda kaldı. Çünkü aynı The Odyssey'de olduğu gibi Spider-Man: Brand New Day de çıkar çıkmaz internete düştü.

    Filmin hem görüntü hem de ses olarak oldukça sorunsuz diyebileceğimiz kamera çekimi bir versiyonu X'e yüklendi. Sony ve Disney'in devreye girmesiyle bu kayıt kısa süre içinde X'ten kaldırıldı ama bu esnada video 6 milyondan fazla görüntüleme aldı. Ayrıca bu kaydı indiren kişiler başka korsan platformlarında da yaymaya başladı.

    Korsan Çekimlerin Doğrudan X'e Yüklenmesi Stüdyoları Endişelendiriyor

    Stüdyolar şimdi üst üste gelen bu sızıntıların kaynağını bulmaya çalışıyor. Bu tarz yüksek profilli filmlerin kamera çekimlerinin internete sızması yeni bir şey değil belki ama bu son yaşanan sızıntılar diğerlerinden ayrışıyor. Çünkü düşük kaliteli kamera çekimlerinin korsan sitelerine yüklenmesiyle, gayet iyi kalitedeki kayıtların X gibi herkese açık platformlara yüklenmesi arasında büyük fark var. Nitekim hem Odyssey hem de Spider-Man: Brand New Day, X'te kısa sürede milyonlarca görüntülemeye ulaştı. Bu yüzden bu son sızıntılar stüdyoları fazlasıyla endişelendiriyor.

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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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