Odyssey'den sonra Spider-Man: Brand New Day de daha ilk haftasında X'e yüklendi

Filmin hem görüntü hem de ses olarak oldukça sorunsuz diyebileceğimiz kamera çekimi bir versiyonu X'e yüklendi. Sony ve Disney'in devreye girmesiyle bu kayıt kısa süre içinde X'ten kaldırıldı ama bu esnada video 6 milyondan fazla görüntüleme aldı. Ayrıca bu kaydı indiren kişiler başka korsan platformlarında da yaymaya başladı.
Korsan Çekimlerin Doğrudan X'e Yüklenmesi Stüdyoları Endişelendiriyor
Stüdyolar şimdi üst üste gelen bu sızıntıların kaynağını bulmaya çalışıyor. Bu tarz yüksek profilli filmlerin kamera çekimlerinin internete sızması yeni bir şey değil belki ama bu son yaşanan sızıntılar diğerlerinden ayrışıyor. Çünkü düşük kaliteli kamera çekimlerinin korsan sitelerine yüklenmesiyle, gayet iyi kalitedeki kayıtların X gibi herkese açık platformlara yüklenmesi arasında büyük fark var. Nitekim hem Odyssey hem de Spider-Man: Brand New Day, X'te kısa sürede milyonlarca görüntülemeye ulaştı. Bu yüzden bu son sızıntılar stüdyoları fazlasıyla endişelendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii