Spider-Man: Brand New Day, Türkiye'de de gişe rekorları kırarak başladı

Spider-Man: Brand New, Türkiye'de Son 4.5 Yılın En İyi Açılışını Yaptı
Yeni Örümcek-Adam filmi ülkemizde de ilgiyle karşılandı. Spider-Man: Brand New Day, gişedeki ilk hafta sonunda Türkiye'de 725 bin 411 kişiyi salonlara çekerek 2026'nın en iyi açılışını yaptı. Üstelik filmin başarısı sadece bu yılla da sınırlı değil. Brand New Day, bu rakamlarla ülkemizde son 4.5 yılın en iyi gişe açılışını yapmış oldu. En son Spider-Man: No Way Home bu rakamlara ulaşabilmişti.
Spider-Man Brand New Day, tüm zamanlara baktığımızda ise Türkiye'de en iyi açılışı yapan dördücü film oldu. Daha önce sadece Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home ve Furious 7 ilk haftasında daha çok seyirci çekebilmişti.
Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: