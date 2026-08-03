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    Sinemalarda rekor haftası: Spider-Man: Brand New Day salonları hareketlendirdi

    Spider-Man: Brand New Day ilk hafta sonunda istediği rekoru kıramadı ancak sinema tarihinde salonların en yüksek hasılat rakamlarına yaklaşmasına yardımcı oldu.   

    Spider-Man: Brand New Day Tam Boyutta Gör
    Nolan imzalı The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day yapımlarının arka arkaya vizyon tarihlerinin olacağının açıklanması aslında hasılat rakamları açısından otoriteleri tedirgin etmişti ancak tam tersine inanılmaz bir etki yapmış durumda.

    Spider-Man: Brand New Day bayramı

    Sinema dünyasının en çok sevilen süper kahramanı kabul edilen Spider-Man: Brand New Day, bugüne kadar gösterime giren tüm filmlerinde bunu kanıtladı. Marvel iş birliğinin dördüncü filmi Spider-Man: Brand New Day da işin tuzu biberi oldu.

    İlk hafta sonu rakamlarına göre Spider-Man: Brand New Day toplamda 355 milyon dolar Kuzey Amerika hasılatı elde ederek Avengers: Endgame filminin 357 milyon dolarlık hasılatının hemen gerisine yerleşti. Bazı veri kaynakları bu rakamın 360 milyon dolar olabileceğin düşünüyor. Bu durumda tüm zamanların en iyi Kuzey Amerika açılışı ile karşı karşıyayız. Film ilk günüde 169 milyon dolar elde ederek tüm zamanların en iyi Kuzey Amerika ilk gün açılışını elde etti.

    Global çapta ise 927 milyon dolar hasılat ile yine 1.2 milyar dolarlık Avengers: Endgame filminin gerisinde kaldı. Hayranlar Toby Maguire ve Andrew Garfield’lı Spider-Man serilerini daha çok beğendiklerini ifade etse de vizyonda tüm serileri geride bırakmış durumda.

    Bu hafta sonu ayrıca sinema tarihi açısından da rekorlara sahne oldu. Kuzey Amerika salonları 429 milyon dolar ile tarihin en iyi haftasını yakalarken global sinema salonları da 6 milyar dolar ile rekor kırdı. Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 gibi yapımlar bu yıl salonların yüzünü güldürdü. Yine Universal Studios da 2026 yılında 4 milyar dolar hasılata ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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