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    Spider-Man ve Odyssey sinema salonlarını rekora taşıdı: Tüm zamanların en iyisi

    Pandemi döneminden sonra sıkıntıya düşen sinema salonları, bu yaz seyirci ile doldu taştı. Spider-Man: Brand New Day ve The Odyssey gibi filmlerin çıkışı, sinemaları rekora taşıdı.

    Spider & Man ve Odyssey sinema salonlarını rekora taşıdı: Tüm zamanların en iyisi Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde krize giren sinema salonları, karantina şartları kalktıktan sonra da bir türlü toparlanamamış, insanların artık sinemaya daha az gitmesi salonların geleceğine dair endişe yaratmıştı. Ancak 2026 yazı bu endişeleri adeta sildi attı. Spider-Man: Brand New Day ve The Odyssey gibi gişe rekortmeni iki filmin çıkışına sahne olan yaz dönemi, sinema salonlarını yeniden ayağa kaldırdı.

    ABD'de bu yazın toplam sinema hasılatı 4.76 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların yaz sezonu hasılat rekorunu kırdı. Bu rekor daha önce 4.75 milyar dolarla 2013 yazına aitti. 13 yıldır geçilemeyen bu rekorun 2026'da kırılması, sinemaların pandemi öncesinde bile görülmeyen bir doluluğa ulaştığının göstergesi.

    Üstelik bu durum sadece ABD ile de sınırlı değil. Spider-Man: Brand New Day ve The Odyssey, tüm dünyada salonları doldurdu. Christopher Nolan imzalı The Odyssey, bugün itibarıyla dünya genelinde 1.6 milyar dolar hasılata ulaşmış durumda. Brand New Day ise 2.4 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi hâline gelmiş durumda.

    Türkiye'deki Bilet Satışları da Yüzde 26 Arttı

    Bu iki film Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Spider-Man: Brand New Day, 2.561.920 seyirci ile Türkiye'de sinemalara en çok seyirci çeken filmler arasında 50. sırayı aldı. The Odyssey de 1.752.476 seyirci ile tüm zamanlar listesinde ilk 100'e girmeyi başardı. Türkiye'deki sinema salonlarının 2026'daki toplam seyirci sayısı ise 21.446.119'a ulaştı. Bu 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 26.7'lik bir atış anlamına geliyor.

    Yılın sonunda Avengers: Doomsday ve Dune Part III gibi gişede büyük başarı yakalaması beklenen iki film  daha çıkacak. Eğer bu filmler de beklentileri karşılarsa, 2026 daha fazla rekoru beraberinde getirebilir.

    Kaynakça https://variety.com/2026/film/box-office/summer-box-office-breaks-all-time-record-1236854175/ https://boxofficeturkiye.com/yillik
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