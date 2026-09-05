Spider-Noir'ın 2. sezonu olacak mı? Amazon'dan Örümcek-Adam dizisi için sürpriz karar

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon ve Sony ortaklığında hayata geçirilen Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir, bu yaz ileyici ile buluştu. Görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir Örümcek-Adam tasviri sunan dizi, genel olumlu yorumlar da aldı. Ancak bu yorumlar izlenme rakamlarına pek yansımamış olacak ki Spider-Noir tek sezonluk bir macera olarak kalacak. Amazon Prime Video, diziyi ilk sezonunun ardından iptal etme kararı aldı.

Spider-Noir'in 2. Sezonu Olmayacak

Spider-Noir'in 2. sezonunu çekmemeye karar veren Amazon, Örümcek-Adam dizilerinden ise hepten vazgeçmiş değil. Aksine şirketin Örümcek-Adam ile bağlantılı bir başka karaktere daha dizi çekmek için Sony ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.

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Spider-Noir, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanıyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen Spider-Noir'de, artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

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