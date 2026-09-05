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    Spider-Noir'ın 2. sezonu olacak mı? Amazon'dan Örümcek-Adam dizisi için sürpriz karar

    Örümcek Adam karakterine alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir yorum getiren Spider-Noir dizisinin 2. sezonu olacak mı? Amazon, sevilen diziye dair kararını açıkladı.  

    Spider-Noir'ın 2. sezonu olacak mı? Amazon'dan Örümcek-Adam dizisi için sürpriz karar Tam Boyutta Gör
    Amazon ve Sony ortaklığında hayata geçirilen Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir, bu yaz ileyici ile buluştu. Görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir Örümcek-Adam tasviri sunan dizi, genel olumlu yorumlar da aldı. Ancak bu yorumlar izlenme rakamlarına pek yansımamış olacak ki Spider-Noir tek sezonluk bir macera olarak kalacak. Amazon Prime Video, diziyi ilk sezonunun ardından iptal etme kararı aldı.

    Spider-Noir'in 2. Sezonu Olmayacak

    Spider-Noir'in 2. sezonunu çekmemeye karar veren Amazon, Örümcek-Adam dizilerinden ise hepten vazgeçmiş değil. Aksine şirketin Örümcek-Adam ile bağlantılı bir başka karaktere daha dizi çekmek için Sony ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.

    Spider-Noir, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanıyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen Spider-Noir'de, artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

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