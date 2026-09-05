Spider-Noir'ın 2. sezonu olacak mı? Amazon'dan Örümcek-Adam dizisi için sürpriz karar

Spider-Noir'in 2. Sezonu Olmayacak
Spider-Noir'in 2. sezonunu çekmemeye karar veren Amazon, Örümcek-Adam dizilerinden ise hepten vazgeçmiş değil. Aksine şirketin Örümcek-Adam ile bağlantılı bir başka karaktere daha dizi çekmek için Sony ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.
Spider-Noir, Örümcek Adam'ın 1930'lar New York'unda yaşayan alternatif bir versiyonuna odaklanıyor. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen Spider-Noir'de, artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: